معاون فرهنگی وزارت علوم: توسعه پایدار بدون علم و فناوری ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین تکریم رئیس پیشین و معارفه سرپرست جدید دانشگاه گیلان با حضور وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهیان در تالار حکمت این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، شالچی با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی دانشگاه گیلان گفت: این دانشگاه همواره نقشی برجسته در پرورش بزرگان علمی، فرهنگی و ادبی کشور ایفا کرده و در تحولات تاریخی ایران از دوران مشروطه تا امروز اثرگذار بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی دانشگاه‌ها در شرایط کنونی افزود: امروز حیات و آینده کشور با علم و فناوری گره خورده و توجه به حوزه‌های نوین علمی همچون هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و علوم کوانتومی ضروری است.

معاون فرهنگی وزارت علوم پیشرفت فناورانه را عامل اصلی حفظ امنیت و توسعه پایدار دانست و بیان کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد فناوری، پایه اصلی اقتدار ملی است و دانشگاه‌ها باید با نگاه آینده‌نگر خود را برای تحولات پیش‌رو آماده کنند.

وی همچنین با اشاره به تنوع فرهنگی و گفتمانی جامعه ایرانی، بر تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: دانشگاه‌ها می‌توانند با تعمیق عقلانیت و گسترش گفت‌وگوی سازنده، الگویی روشن برای وحدت و انسجام ملی باشند.

در پایان، شالچی ضمن قدردانی از خدمات رئیس پیشین دانشگاه گیلان، نقش این دانشگاه در حل مسائل زیست‌محیطی و جمعیتی استان را مهم برشمرد و تصریح کرد: دانشگاه گیلان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی خود، در جایگاه مشاور و همراه مردم و مسئولان استان قرار گیرد و در مسیر توسعه پایدار حرکت کند.