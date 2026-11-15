به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میر مجید سید قریشی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، باورهای دینی و پیوند با آرمان‌های اهل‌بیت(ع)، در مسیر مقابله با جبهه استکبار ایستاده است و این ایستادگی را تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تفاوت دو جریان حق و باطل در جهان افزود: امروز دو مسیر در برابر یکدیگر قرار دارند؛ مسیر پاکان و حقیقت‌جویان و مسیر فریب، دروغ و سلطه‌طلبی. ملت ایران با انتخاب مسیر حق، در برابر جریان‌های استکباری ایستاده و هزینه‌های این مقاومت را نیز پذیرفته است.

سید قریشی با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در تحولات دینی و جهانی، اظهار کرد: در روایات اسلامی نیز به نقش ایرانیان در یاری دین اشاره شده است و این ملت در مقاطع مختلف تاریخی، در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و مقابله با ظلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

دشمنان با وجود فشارها به اهداف خود نرسیده‌اند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد کشور با اشاره به فشارها و تهدیدهای گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان با تصور تضعیف و تسلیم ملت ایران وارد میدان شدند، اما ایستادگی مردم و مقاومت نیروهای کشور، محاسبات آنان را با ناکامی مواجه کرده است.

وی با اشاره به شهادت رهبران، فرماندهان و نیروهای مدافع کشور افزود: شهادت چهره‌های برجسته نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت نشده، بلکه عزم و اراده مردم را برای ادامه مسیر تقویت کرده است.

سید قریشی همچنین با اشاره به شهدای دانشگاهی، از جمله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بیش از ۲۴۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه در حوادث مورد اشاره به شهادت رسیده‌اند و استادان، کارکنان و نیروهای بخش درمان نیز در میان شهدای این مسیر حضور دارند. این فداکاری‌ها نشان می‌دهد که دانشگاهیان نیز در دفاع از کشور و ارزش‌های آن نقش‌آفرین بوده‌اند.

مقاومت و تبعیت از رهبری، ضرورت عبور از شرایط دشوار است

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: ملت ایران نباید در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن دچار خستگی و ناامیدی شود. قرآن کریم نیز مؤمنان را به سستی و اندوهگین نشدن در برابر دشواری‌ها دعوت می‌کند؛ بنابراین باید با حفظ ایمان و استقامت، مسیر مقاومت را ادامه داد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد کشور با اشاره به اهمیت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مسئولان باید در کنار مردم و همراه با اراده ملی حرکت کنند و از مسیر تعیین‌شده از سوی رهبری تخطی نکنند؛ چراکه حفظ دستاوردهای کشور و پاسداری از خون شهدا، مسئولیتی همگانی است.

سید قریشی با اشاره به تجربه‌های گذشته در تعامل با قدرت‌های غربی اظهار کرد: ملت ایران بارها شاهد نقض عهد و بدعهدی طرف‌های غربی بوده است و نباید تجربه‌های گذشته را فراموش کند. اختلاف جریان‌های سیاسی در آمریکا نباید موجب نادیده گرفتن اهداف کلان و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آن کشور شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه و نقش قدرت‌های خارجی در شکل‌گیری و حمایت از گروه‌های تروریستی افزود: باید نسبت به سیاست‌ها و اقدامات قدرت‌های سلطه‌گر هوشیار بود و اجازه نداد فشارهای مقطعی، تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد کشور در پایان با دعا برای پیروزی ملت ایران، حفظ و سلامتی رهبر معظم انقلاب و جبران آسیب‌های واردشده به مردم، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با تداوم ایمان، وحدت و مقاومت، مسیر خود را تا پیروزی نهایی ادامه دهد.