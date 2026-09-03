به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رنجبر شیرازی پنجشنبه شب در اجتماع مردم تنکابن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، اظهار کرد: درود و سلام بر شهدای مظلوم ایران اسلامی و همه شهدای راه حق و همچنین بر انبیا و صالحان و اهل بیت عصمت و طهارت(ع).

وی با تجلیل از امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری افزود: سلام بر امام راحل، رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیجیان، سربازان گمنام امام زمان(عج) و همه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران که در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از کشور ایستادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام رنجبر شیرازی با اشاره به جایگاه شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت، گفت: سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی یکی از چهره‌های مقتدر و ماندگار انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت بود که یاد و راه او همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزاده است.

وی ادامه داد: شاید در نگاه نخست تصور شود پرداختن به مباحث جنگ با فضای ایام عاشورا تناسب ندارد، اما اگر به فلسفه قیام امام حسین(ع) توجه کنیم، درمی‌یابیم که عاشورا درس مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با جریان باطل است.

حجت‌الاسلام رنجبر شیرازی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره سرنوشت قدرت‌های ظالم تصریح کرد: قرآن تنها یک کتاب تاریخی نیست، بلکه در بسیاری از آیات خود منطق مواجهه حق و باطل و سرانجام قدرت‌های مستکبر را بیان کرده است.

وی با اشاره به داستان اصحاب فیل اظهار کرد: در سوره فیل شاهد هستیم که یک قدرت نظامی با امکانات و تجهیزات گسترده برای تحقق هدف خود حرکت می‌کند، اما در نهایت در برابر اراده الهی شکست می‌خورد. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت مادی به تنهایی تعیین‌کننده نتیجه یک تقابل نیست.

رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف روحیه ملت ایران افزود: سال‌ها تلاش شد این باور در جامعه ایجاد شود که ایران توان ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ را ندارد و باید برای پایان دادن به فشارها و تهدیدها تسلیم خواسته‌های آنان شود؛ اما ملت ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت، در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از امام خمینی(ره) گفت: در یکی از جلسات خصوصی، امام راحل خطاب به مسئولان و دولتمردان این پرسش را مطرح کردند که حد و مرز زیاده‌خواهی آمریکا کجاست و اگر ملت ایران همه نفت خود را نیز واگذار کند، آیا مخاصمه و دشمنی پایان خواهد یافت؟

حجت‌الاسلام رنجبر شیرازی ادامه داد: این پرسش امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که مسئله جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه صرفاً به یک موضوع اقتصادی یا سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی در زیاده‌خواهی و نگاه سلطه‌طلبانه قدرت‌های استکباری دارد.

وی با بیان اینکه تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درس‌های مهمی برای امروز دارد، گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که تهدید و فشار نمی‌تواند اراده این ملت را در هم بشکند و تا زمانی که روحیه ایمان و مقاومت در جامعه زنده باشد، دشمنان نخواهند توانست اهداف خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.

رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه ایستادگی و توجه به آموزه‌های قرآن و مکتب عاشورا تأکید کرد.