به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید گمنام در روزهای اخیر میهمان شهرها و روستاهای گلستان شده و در مسیر حضور خود، از مدارس و دانشگاه‌ها تا ادارات و محافل مردمی، با استقبال اقشار مختلف مردم روبه‌رو شده است.

این میهمانی معنوی، فرصتی فراهم کرده تا دانش‌آموزان و دانشجویانی که سال‌ها پس از دوران دفاع مقدس چشم به جهان گشوده‌اند، از نزدیک با نمادی از ایثار و فداکاری دیدار کنند؛ دیداری که فراتر از یک آیین رسمی، یادآور مسئولیتی است که نسل‌های مختلف در قبال حفظ ارزش‌های این سرزمین بر عهده دارند.

در گرگان نیز حضور این شهید در مراکز آموزشی، دستگاه‌های اجرایی و اجتماعات مردمی، جلوه‌های متفاوتی از ارادت مردم به شهدا را به نمایش گذاشته است. کارکنان ادارات، دانشگاهیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها هر یک به شیوه‌ای به استقبال این میهمان آسمانی می‌روند تا سهمی در آیین بدرقه و وداع با وی داشته باشند.

در دیگر شهرستان‌های استان نیز این حضور بهانه‌ای برای گردهمایی مردم شده است؛ از روستاهایی که میزبان پیکر شهید هستند تا اجتماعاتی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و در آن، یاد شهدا و آرمان‌هایشان بار دیگر در فضای عمومی جامعه طنین‌انداز می‌شود.

شاید کسی نداند این شهید در کدام نقطه از خاک ایران به شهادت رسیده یا خانواده‌اش سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت پیکر وی بوده‌اند، اما گمنامی نامش مانع از آن نشده که در میان مردم جایگاهی آشنا و عزیز داشته باشد.

حضور این شهید در گلستان، بار دیگر یادآور این حقیقت است که شهدا تنها متعلق به صفحات تاریخ نیستند؛ راه و آرمان آنان در حافظه جمعی مردم زنده است و دیدار با پیکرهای مطهرشان، فرصتی برای بازخوانی عهدی است که با فداکاری و ایثار بسته شده است.

حالا شهید گمنام از مدرسه تا دانشگاه، از اداره تا روستا و از یک اجتماع مردمی تا جمعی دیگر، میهمان مردم گلستان است؛ میهمانی که بی‌آنکه نامش شناخته شود، دل‌های بسیاری را به یاد روزهای حماسه و ایثار گره زده و مردم را به تجدید پیمان با راه شهدا فراخوانده است.