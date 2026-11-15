حیدر غریب زاده بخشدار توکهور وهشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: همزمان با ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) مردم انقلابی و همیشه در صحنه منطقه توکهور وهشتبندی میزبان دو شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس خواهند بود.

وی افزود: آئین استقبال باشکوه از پیکر مطهر شهدا راس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه از محل صحن مسجد جامع هشتبندی با اقامه نماز بر پیکر پاک شهدا آغاز و پس از اقامه نماز از مسجد جامع تا چهار راه مرحوم آیت الله رئوفی بر دستان مردم انقلابی منطقه توکهور وهشتبندی به صورت با شکوهی تشییع خواهند شد.

غریب زاده خاطرنشان کرد: پیکر مطهر دو شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس پس از تشییع بر دستان مردم انقلابی منطقه توکهور وهشتبندی در دهستان چراغ آباد و روستای بندک خاکسپاری خواهند شد.

بخشدار توکهور وهشتبندی تصریح کرد: منطقه توکهور وهشتبندی قریب به هفتاد شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.