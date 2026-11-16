به گزارش خبرنگار مهر، زاهد حاجی‌میرزایی صبح دوشنبه در جلسه وبیناری هماهنگی و برنامه‌ریزی سال دوم طرح پایداری تدبیر در کردستان، از اجرای برنامه‌های سال دوم طرح پایداری تولید در دیمزارهای استان خبر داد و گفت: تاکنون در بخش کشت محصولات علوفه‌ای، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نخود علوفه‌ای و ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار ماشک کشت شده است.

وی اظهار کرد: در کنار این سطح از کشت، تولید علوفه در ۷۶۰ هکتار از مزارع بذری نیز با هدف کمک به تأمین بذر علوفه برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به شرایط اقلیمی استان افزود: بررسی وضعیت بارندگی و دما نشان‌دهنده افزایش میزان بارش‌ها در کردستان است که در ارزیابی روند اجرای برنامه‌های زراعی مورد توجه قرار دارد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به وضعیت نهاده‌های کشاورزی بیان کرد: در زمینه تأمین بذر، بذر فرآوری‌شده‌ای در استان باقی نمانده و روند جذب و تأمین کود نیز بدون مشکل جدی در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت انطباق برنامه‌های ابلاغی با شرایط کشاورزی استان تصریح کرد: برنامه پیشنهادی کردستان با الگوی کشت ابلاغی همخوانی کامل ندارد و اصلاحات مورد نظر استان برای بررسی و اعلام ارائه خواهد شد.

وی همچنین بازنگری و افزایش اعتبارات اجرای طرح را ضروری دانست و گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، اعتبارات مربوط به تأمین خودرو، کارشناسان پهنه و کارشناسان ارشد باید متناسب با نیازهای اجرایی بازبینی شود. همچنین لازم است اعتبارات بخش ترویج به‌صورت مستقل اعلام شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، افزایش قیمت کود و سوخت و پرداخت‌نشدن مطالبات گندمکاران را از دیگر چالش‌های بخش کشاورزی استان عنوان کرد و خواستار پیگیری این مسائل شد.

توزیع ۷۵ درصد بذر گندم کشور

در ادامه این نشست، عزیز کریمی، مدیرکل غلات و محصولات اساسی جهاد کشاورزی نیز با قدردانی از گزارش ارائه‌شده از سوی استان کردستان اظهار کرد: تاکنون ۷۵ درصد بذر گندم توزیع شده و کردستان در جذب بذرهای علوفه‌ای بالاترین آمار را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، از استان‌ها خواست اصلاحیه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره برنامه‌های ابلاغی ارسال کنند.

کریمی همچنین بر تسریع در جذب و توزیع کودهای پتاس و اوره، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های استان‌ها و تمرکز بر توسعه محصولات جدید در راستای ارتقای پایداری تولید تأکید کرد.