به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین طیبی، رئیس امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح، در مراسم کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در شهر تهران و در پادگان شهید سلیمانی، لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری، اظهار کرد: اقدام سپاه محمد رسول‌الله(ص) و لشکر ۲۷ در کاشت نهال به یاد شهدا، ابتکار ارزشمند و قابل تقدیری است. درختکاری هم در دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته و همواره مورد توجه رهبر شهیدمان بوده است.



وی افزود: طرح کاشت یک میلیارد درخت و ایجاد ایرانی سرسبز از جمله برنامه‌های ارزشمندی است که امروز به برکت ابتکار دوستان در سپاه تهران و لشکر ۲۷، اجرای آن زودتر از موعد آغاز شده است و امیدواریم ثمرات این اقدام به همه مردم برسد.



وی ادامه داد: در شرایط کنونی، با تحولات و حوادث دشواری در سطح جهان، منطقه و به‌ویژه کشور مواجه هستیم. امروز با جنگ احزاب روبه‌رو هستیم که در یک سوی آن تمام جریان‌های باطل عالم و در سوی دیگر جبهه حق با محوریت خداوند متعال قرار دارد. بر اساس وعده الهی، پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود و آینده به حول و قوه الهی متعلق به خداوند و مؤمنان است.



سردار طیبی عنوان کرد: حوادثی که امروز تجربه می‌کنیم، به معنای پایان جنگ نیست، بلکه این جنگ همچنان ادامه دارد و تا درهم‌شکستن قدرت دشمنان ادامه خواهد یافت. تمام این تحولات در مسیر دستیابی به ایران قوی است؛ همان‌طور که رهبر شهیدمان فرمودند، دشمن با ایران قوی مشکل دارد.



وی افزود: اگر ایران کشوری ضعیف بود، همانند دوران رژیم پهلوی، کسی با آن کاری نداشت و اساساً جنگی شکل نمی‌گرفت؛ چراکه در آن دوران کشور در برابر بیگانگان مطیع بود و حتی شاه نیز در بالاترین جایگاه حکومتی، برای رسیدن به قدرت، اداره کشور و خرید تسلیحات و تأمین نیازمندی‌ها، اختیار مستقلی نداشت و باید از بیگانگان اجازه می‌گرفت.



رئیس اداره امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حضور ۱۳ هزار مستشار خارجی در نیروهای مسلح دوران پهلوی اظهار کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و ولایت، خودمان تصمیم می‌گیریم و برای اجرای تصمیماتمان اقدام می‌کنیم.



سردار طیبی تأکید کرد: به برکت ولایت، امروز در عرصه جهانی قدرت خود را به نمایش می‌گذاریم، جنگ‌های معتبر و سرنوشت‌ساز را خودمان مدیریت می‌کنیم و سیاست‌ها و تصمیمات کشور را با استقلال و اراده ملی پیش می‌بریم.

سردار طیبی با اشاره به نقش تحمل سختی‌ها در دستیابی و تثبیت عناصر قدرت اظهار کرد: ما به واسطه تحمل سختی‌ها، عناصر قدرت را به دست می‌آوریم و تثبیت می‌کنیم. سختی‌ها مقدمه آسایش هستند یعنی با سختی، آسانی همراه است. تا زمانی که دشواری‌ها، مسیرهای سخت و شرایط دشوار را تجربه نکنیم، به شرایط آسان دست نخواهیم یافت؛ اما وعده قطعی خداوند این است که پس از سختی‌ها، به حول و قوه الهی آسانی فرا خواهد رسید.



رئیس اداره امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز به برکت ولایت فقیه، در عرصه سیاست تعیین‌کننده هستیم و در نبردهای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنیم. ما امروز الگوی خودمان را داریم و شیوه جنگیدن، ایستادگی و مقابله‌مان با دنیا مختص خودمان است. حتی دشمن نیز به این مقاومت اعتراف می‌کند و ترامپ می‌گوید از مقاومت ایرانی‌ها و ایستادگی آن‌ها تعجب می‌کند.



وی ادامه داد: این ملت و کشور به یاری خداوند باقی خواهد ماند و ما برای زمینه‌سازی ظهور حضرت امام زمان(عج) و استمرار ولایت فقیه، مقاومت و ایستادگی خواهیم کرد.



سردار طیبی عنوان کرد: این شرایط، جلوه‌ای از حکمت ولایت فقیه است؛ ولایت بذر حکمت می‌کارد و ما ثمره آن را برداشت می‌کنیم. برای درک تفاوت جایگاه ایران در گذشته و امروز، کافی است. نحوه خروج ذلیلانه رضاخان از کشور را با شرایط کنونی مقایسه کنیم. رضاخان یک هفته در بنادر هند منتظر ماند تا محل اقامتش را تعیین کنند و حتی اجازه پیاده شدن از کشتی را به او ندادند؛ اما امروز هیچ‌کس جرئت نمی‌کند به ملت ایران تعرض کند.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب، بیش از هر چیز به انسجام نیاز داریم. بعثت مردمی که حضرت آقا حدود یک ماه پیش از شهادتشان به آن اشاره کردند، اگر محقق شود، مردم خودشان وارد میدان می‌شوند، امور را سامان می‌دهند و از کشور و دستاوردهای آن صیانت می‌کنند. امروز مردم عزیز ما به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی مقاومت کشور در صحنه حضور دارند؛ مردمی که با وجود بیشترین مشکلات، کمبودها و گرفتاری‌ها، بیشترین حضور را در میدان دارند.



سردار طیبی تأکید کرد: عبور از شرایط کنونی نیازمند رعایت الزامات و شروطی است که مهم‌ترین آن‌ها حفظ انسجام و وحدت است. در پیام‌های متعدد حضرت آقا نیز یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار، حفظ انسجام و وحدت بوده است؛ بنابراین باید این سرمایه ملی را حفظ کنیم.



رئیس اداره امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: به برکت ولایت، انقلاب اسلامی ایران که با عاشورای امام حسین(ع) در سال ۴۲ آغاز شد، به حول و قوه الهی پایدار خواهد ماند و با ظهور حضرت امام زمان(عج)، به انقلاب مهدوی تبدیل خواهد شد و سراسر زمین از عدل و داد سرشار می‌شود.