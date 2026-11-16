به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح دوشنبه در دیدار با معاون وزیر صمت و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضرورت توجه جدی به صنایع مستقر در غرب استان سمنان را یاد آور شد.

وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای صنعتی، موانع تولید و مسائل زیرساختی شهرک‌های صنعتی گرمسار و آرادان مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: تلاش داریم موانع تولید و سرمایه گذاری را رفع کنیم.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه‌گذاری، خواستار تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی ایوانکی شد.

عربی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی منطقه، در پذیرش و استقرار واحدهای صنعتی جدید باید اولویت با صنایعی باشد که نیازمند مصرف آب نیستند یا در زمره صنایع کم‌آب‌بر قرار می‌گیرند.

وی بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.