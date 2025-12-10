نماینده گرمسار: استقلال اداره کار ایوانکی ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری گرمسار و ایوانکی در مجموعه املاح معدنی گرمسار با حضور وزیر کار، با بیان اینکه استقلال اداره کار ایوان‌کی ضرورت دارد، ابراز کرد: این موضوع به عنوان یک مطالبه در گرمسار مطرح است.

وی با بیان اینکه استقلال اداره کار ایوانکی می‌تواند زمینه ساز رفع بسیاری از موانع در حوزه تعاون و کار در ایوانکی باشد، ابراز کرد: با توجه به استقرار تعداد پرشماری از صنایع و وجود یک جامعه کارگری بزرگ در ایوانکی نیاز است که اداره کار در این شهر وجود داشته باشد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور این اداره می‌تواند به تسهیل گری در امور کارگران کمک کند، ابراز کرد: شهرستان آرادان هم متأسفانه فاقد اداره کار مستقل است و این برای منطقه مشکل زا شده است.

عربی با بیان اینکه نیاز به وجود یک اداره مستقل در این منطقه احساس می‌شود، ابراز کرد: وجود چند شهرک صنعتی در منطقه ضرورت ایجاد یک اداره را در این دو شهر ایجاب می‌کند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات کارگری بیان کرد: تأمین زمین برای مسکن کارگری از جمله موضوعات مرتبط با کارگران منطقه است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی به مقوله درمان و بهداشت هم اشاره کرد و گفت: احداث بیمارستان تخصصی در زمین قدیمی بیمارستان گرمسار از جمله مسائلی است که در این حوزه انتخابیه دنبال می‌شود.

عربی از تفاهم در این ارتباط خبر داد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان و خیران قرار است که این طرح را انجام دهند که در این تفاهم نامه زمین از سوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تأمین می‌شود ۵۰ درصد هزینه‌ها را وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌دهد و ۵۰ درصد دیگر را خیران تقبل خواهند کرد.