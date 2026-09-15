ضرورت تعیین تکلیف قصر بهرام برای توسعه گردشگری گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر سه‌شنبه در نشست فعالان گردشگری، صنایع دستی و نخبگان گرمسار و آرادان با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گرمسار، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه در حوزه گردشگری اظهار کرد: بیش از ۲۰ اقامتگاه و بوم‌گردی با بیش از ۳۰۰ تخت در گرمسار و آرادان فعال است، اما برای بهره‌گیری مطلوب‌تر از این ظرفیت‌ها، رفع موانع و حمایت دستگاه‌های مسئول ضروری است.

ظرفیت پارک ملی کویر برای جذب گردشگران

وی با تأکید بر ظرفیت کم‌نظیر پارک ملی کویر افزود: این منطقه قابلیت تبدیل شدن به مقصد گردشگران داخلی و بین‌المللی را دارد و حضور گردشگران متخصص همراه با راهنمایان مجاز، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند ضمن رونق گردشگری، به حفاظت از حیات وحش و طبیعت نیز کمک کند.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس، جاده سنگفرش تاریخی و قصر بهرام را از دیگر ظرفیت‌های مهم گردشگری منطقه دانست و تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند به یکی از پایگاه‌های مهم گردشگری کشور و حتی مقصدی جهانی تبدیل شود.

ضرورت تعیین تکلیف قصر بهرام

عربی تعیین تکلیف قصر بهرام و انتقال سند آن به اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان را برای فراهم شدن زمینه بهره‌برداری مناسب از این مجموعه ضروری دانست و گفت: ادامه وضعیت موجود می‌تواند به فرسودگی تدریجی این ظرفیت تاریخی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به فاصله کوتاه منطقه از تهران، ایجاد یک مجموعه اقامتی شاخص را زمینه‌ای برای جذب گردشگران پایتخت و سایر نقاط کشور دانست و یادآور شد: با توجه به پیشنهاد وزیر میراث فرهنگی برای ورود یک سرمایه‌گذار توانمند، انتظار می‌رود این موضوع به‌صورت عملیاتی پیگیری شود.

بخش خصوصی در مسیر توسعه گردشگری

عربی تأکید کرد: پیوند ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی گرمسار و آرادان با توان بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه شود.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری منطقه تأکید کرد.