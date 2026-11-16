به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند آزمایش و ترخیص کالاهای سلامت‌محور، گفت: در راستای پیگیری مصوبات کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی علل طولانی‌شدن اعلام نتایج آزمایش نمونه‌های گمرکی و مشکلات ناشی از رسوب کالاها در گمرکات در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، از دفاتر تخصصی سازمان و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شده است ضمن بررسی تفاهم‌نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، چالش‌های اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی خود را اعلام کنند.

مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تصریح کرد: شناسایی موانع موجود، بررسی علل تأخیر در اعلام نتایج آزمایش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسهیل فرآیندها، با هدف کاهش زمان توقف کالاهای سلامت‌محور در گمرکات و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها دنبال می‌شود.