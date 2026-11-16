رسول صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پراکندگی جمعیت روستایی و فاصله زیاد مناطق مسکونی از یکدیگر، از چالش‌های مهم دسترسی دانش‌آموزان به آموزش در این استان است.



وی افزود: میانگین فاصله میان روستاهای سیستان و بلوچستان ۷۶ کیلومتر است و هزینه‌های جابه‌جایی در کنار این فاصله‌ها، از عوامل بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل به شمار می‌رود.



مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: با اجرای برنامه‌های شناسایی و جذب دانش‌آموزان، سال گذشته ۱۴ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل به نظام آموزشی بازگشتند که سه‌هزار و ۲۲۵ نفر از این تعداد با استفاده از ظرفیت مدارس شبانه‌روزی جذب شدند.



صفرزایی با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های کاهش بازماندگی از تحصیل خاطرنشان کرد: توسعه مدارس شبانه‌روزی و فراهم کردن امکان دسترسی دانش‌آموزان مناطق دورافتاده به خدمات آموزشی، از راهکارهای مهم برای تحقق عدالت آموزشی در استان است.