به گزارش خبرنگار مهر، سالار سنجرزهی، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه ذر جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۳۱ پایگاه سوادآموزی و ۱۳ مرکز یادگیری محلی دولتی در سطح استان فعال است و ظرفیت مناسبی برای گسترش آموزش و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز فرآیند کلاس‌گذاری سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ افزود: شناسایی و جذب افراد محروم از سواد، ساماندهی پایگاه‌های آموزشی و استفاده هدفمند از ظرفیت مراکز یادگیری محلی از اولویت‌های حوزه سوادآموزی استان است.

سنجرزهی تأکید کرد: اجرای دقیق دستورالعمل کلاس‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز فعال می‌تواند زمینه دسترسی افراد بیشتری به فرصت‌های یادگیری و ارتقای سطح سواد در مناطق مختلف استان را فراهم کند.