به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه «روستاآباد» با حضور تولیدکنندگان و فعالان کسب‌وکارهای محلی و روستایی در محل نمایشگاه بین‌المللی زاهدان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، انواع محصولات تولیدی و بومی از جمله مواد غذایی، پوشاک، صنایع دستی و کالاهای اساسی به‌صورت مستقیم عرضه خواهد شد تا زمینه معرفی توانمندی تولیدکنندگان محلی، حمایت از مشاغل خرد و دسترسی آسان‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات فراهم شود.

عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده، فرصتی برای رونق بازار تولیدات روستایی، کاهش واسطه‌گری و تقویت اقتصاد جوامع محلی به شمار می‌رود.

این نمایشگاه از ۲۸ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل نمایشگاه بین‌المللی زاهدان میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.