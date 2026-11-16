به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بکلو، صبح دوشنبه در حاشیه مانور مشترک شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق آذربایجان غربی با هدف حفاظت از منابع آب، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی مصرف آب و برق با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان مجموعه‌های آب و برق اظهار کرد: این مانور جلوه‌ای از تعامل دو مجموعه برای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه است و در این مسیر، اصلاح الگوی مصرف آب و برق باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت طراحی سامانه دوسویه آب و برق فراهم شده است، افزود: آمادگی لازم برای توسعه این همکاری وجود دارد، اما ضروری است تعامل میان دو مجموعه افزایش یابد و مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی در حوزه‌های مرتبط، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مشترک باشد.

حسن‌بکلو با تشریح بخشی از تخلفات شناسایی‌شده در چاه‌های کشاورزی گفت: امسال در بررسی چاه‌های کشاورزی، حدود ۲ هزار مورد حلقه چاه که در زمینه مصرف دستکاری تجهیزات و تأسیسات شناسایی شده و همچنین پنج هزار و ۴۶۸ مورد استفاده غیرمجاز از برق و ۳۸ هزار و ۵۰۰ مورد مغایر با الگوی مصرف به ثبت رسیده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: در جریان اقدامات نظارتی، ۳۲۰ دستگاه ترانس غیرمجاز جمع‌آوری و موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از منابع آب نیز تعیین تکلیف شده است و همچنین حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مورد چاه که با عنوان چاه کشاورزی خریداری شده اما تغییر کاربری داده بودند، در فرآیند بررسی و ساماندهی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۵۰ هزار چاه کشاورزی برق‌دار در کشور تصریح کرد: کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی صرفاً با برخوردهای مقطعی امکان‌پذیر نیست و باید اطلاعات مصرف آب و برق به‌صورت یکپارچه در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

حسن ‌بکلو با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات کنتورهای آب در سامانه دوسویه آب و برق گفت: در برخی موارد کنتورهای آب پشت کنتورهای برق نصب شده‌اند، اما اطلاعات آنها در سامانه مشترک بارگذاری نشده است؛ در حالی که این اطلاعات برای کنترل میزان برداشت و اعمال محدودیت‌های قانونی ضروری است. بنابراین هرگونه اقدام در زمینه نصب، تغییر یا بهره‌برداری از تجهیزات باید در این سامانه ثبت شود.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون کشاورزی درباره مدیریت مصرف چاه‌ها افزود: بر اساس الگوی تعیین‌شده، چاه‌هایی که بیش از دو برابر میزان مجاز برداشت داشته باشند، مشمول محدودیت‌های سیستمی و خودکار خواهند شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد چاه‌های کشاورزی از الگوی تعیین‌شده مصرف آب عبور کرده‌اند که از این میزان، حدود ۲۰ درصد بیش از دو برابر الگوی مصرف برداشت داشته‌اند؛ موضوعی که ضرورت کنترل هوشمند و نظارت مستمر بر میزان برداشت را دوچندان می‌کند.