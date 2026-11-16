به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی پس از پایان نشست وزرای خارجه سازمان اکو در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نکته مهم این بود که در این اجلاس توجه ویژه‌ای به غزه و مسائلی که در آنجا در حال جریان است، نشان داده شد؛ مشکلاتی که توسط رژیم صهیونیستی ایجاد شده و در حقیقت، یک نسل‌کشی خاموش در آنجا در حال وقوع است. از ورود غذا، آب سالم و بهداشتی و دارو جلوگیری می‌شود و متأسفانه سیل و بارندگی‌های شدید نیز بر این مشکلات افزوده شده است. لذا این موضوع مورد توجه قرار گرفت و در این جلسه خواستار ارسال کمک‌های بین‌المللی و تلاش برای تغییر وضعیت در آنجا شدند.

وی ادامه داد: در خصوص وضعیت جاری در منطقه ما، اجلاس اکو عکس العمل خوبی نشان داد و با حمایت و استقبال از طرح پیشنهادی ایران، یعنی طرح دو روزه، ابراز امیدواری کرد که این طرح به خاتمه دائمی و کامل جنگ جاری در منطقه منجر شود.



وزیرامور خارجه گفت: در خصوص بقیه موضوعات نیز بحث چشم‌انداز و دیدگاه اکو نسبت به آینده مطرح شد و مرور مجددی بر آن صورت گرفت. همکاری در حوزه انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، حوزه علوم و فناوری و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت.