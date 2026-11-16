به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور صبح امروز دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی و مدیریت سرشماری حیات‌وحش لرستان، اظهار کرد: آمار دقیق جمعیت گونه‌های جانوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست است و اطلاعات حاصل از سرشماری می‌تواند در شناسایی روند تغییرات جمعیتی، ارزیابی وضعیت گونه‌ها و برنامه‌ریزی برای حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و هدفمند این طرح افزود: برنامه‌ریزی منسجم، بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی کارشناسان و محیط‌بانان، استفاده از روش‌های علمی و استاندارد، پوشش مناسب زیستگاه‌ها و ثبت دقیق اطلاعات میدانی از الزامات اجرای سرشماری حیات‌وحش است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین هماهنگی میان واحدهای اجرایی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز را از عوامل مؤثر در اجرای موفق این عملیات دانست.

در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله تعیین مناطق و زیستگاه‌های هدف، سازماندهی نیروهای اجرایی، تدوین برنامه زمان‌بندی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و شیوه ثبت و مستندسازی داده‌های میدانی بررسی و درباره آن‌ها تبادل نظر شد.

در پایان جلسه نیز بر ضرورت استفاده از نتایج سرشماری برای ارزیابی جمعیت گونه‌های جانوری، شناسایی تهدیدهای پیش‌روی حیات‌وحش و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در راستای مدیریت زیستگاه‌ها و حفاظت از تنوع زیستی استان تأکید شد.