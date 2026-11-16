به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خلیلی، دروازه‌بان تیم ملی هندبال زنان در حاشیه آخرین اردوی تیم ملی قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا درباره شرایط گروه ایران در مسابقات آسیایی گفت: با تیم‌های ژاپن، چین، بنگلادش و هنگ‌کنگ هم‌گروه هستیم. چین و ژاپن در دوره گذشته مسابقات آسیایی به ترتیب اول و دوم شدند و به همین دلیل گروه سختی داریم اما تلاش می‌کنیم عملکرد خوبی داشته باشیم و به سهمیه جهانی برسیم.

وی درباره سبک بازی حریفان آسیایی هم افزود: تیم‌هایی مانند کره جنوبی، ژاپن و چین بازی‌های سرعتی دارند و برابر تیم‌های اروپایی نیز عملکرد خوبی نشان می‌دهند. ما باید نقاط ضعف خود را برطرف کنیم تا بتوانیم به هدفمان برسیم.

خلیلی با اشاره به روند آماده‌سازی تیم ملی خاطرنشان کرد: رفته‌ رفته هماهنگی بیشتری پیدا کردیم و در جریان بازی‌های تدارکاتی توانستیم بخشی از مشکلات را برطرف کنیم. امیدواریم در مسابقات اصلی عملکرد بهتری داشته باشیم.

دروازه‌بان تیم ملی هندبال زنان درباره جوان‌تر شدن ترکیب تیم نیز بیان کرد: تیم نسبت به سه دوره گذشته بسیار جوان‌تر شده و انگیزه بازیکنان هم افزایش پیدا کرده است. به نظرم این موضوع اتفاق مثبتی برای تیم ملی است.

وی درباره حضور در لیگ‌های خارجی و بازگشت به هندبال ایران نیز گفت: بازی در ایران را دوست دارم و شرایط آنجا برایم بهتر بود اما ترجیح دادم در ایران باشم تا بتوانم در اردوهای تیم ملی حضور پیدا کنم. امسال همچنین از حضور مربی دروازه‌بان‌ها بهره بردیم که کمک بزرگی به دروازه‌بان‌های تیم بود.

نهمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال زنان تا ۲۹ آبان ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان پس از پایان این مرحله از اردو خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده خواهند کرد.