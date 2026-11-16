به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم فخری، مربی تیم ملی هندبال زنان در اردوی تیم ملی هندبال قبل از اعزام به قهرمانی آسیا اظهار کرد: نهمین و آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی را با حضور ۱۹ بازیکن آغاز کردیم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. تلاش کردیم در این اردو به آمادگی مطلوبی برسیم و نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کنیم.

وی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: برای نخستین بار بود که پیش از اعزام به مسابقات آسیایی، فرصت حضور در یک تورنمنت تدارکاتی در ترکیه را داشتیم. در این تورنمنت برابر تیم‌های اوکراین و ترکیه به میدان رفتیم که بازی‌های خوبی برای ما بود و کمک کرد نقاط ضعف و قوت تیم را بهتر ارزیابی کنیم.

فخری با اشاره به میانگین سنی ۲۴ سال بازیکنان تیم ملی خاطرنشان کرد: این تیم میانگین سنی ۲۴ سال دارد و همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با تمام توان در مسابقات حاضر شویم. هدف ما کسب سهمیه جهانی است و برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنیم.

وی درباره حریفان ایران نیز گفت: چین و ژاپن از مدعیان هندبال آسیا هستند، اما ما هم تمام تلاش خود را کرده‌ایم و امیدواریم با عملکرد خوب در این رقابت‌ها بتوانیم در جمع مدعیان قرار بگیریم.

مربی تیم ملی هندبال زنان در پایان با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون هندبال گفت: تلاش‌ها و حمایت‌های فدراسیون از تیم ملی قابل تقدیر است و این حمایت‌ها نقش مهمی در روند آماده‌سازی تیم داشته است.

نهمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال زنان تا ۲۹ آبان ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان پس از پایان این مرحله از اردو راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا می شوند.