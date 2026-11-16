به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مکس ۲۰۲٦ با محوریت کوهنوردی، سنگنوردی، طبیعتگردی، تجهیزات و صنایع وابسته به مناسبت «روز جهانی کوهستان» طی روزهای ١٨ و ١٩ آذر برگزار می‌شود.



فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با همکاری انجمن کوهنوردان ایران و گروه «بِرس» برگزارکننده این نمایشگاه است.



به همین منظور امروز (دوشنبه ٢٥ مرداد) نشست خبری با حضور رضا زارعی‌ رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، حسین مقدم دبیر فدراسیون، همایون بختیاری نایب رئیس فدراسیون، مهدی کاسبیان مدیر انجمن کوهنوردان ایران و حمید مساعدیان رئیس انجمن پزشکی کوهستان ایران و مسئول کمیته جستجو فدراسیون در محل فدراسیون برگزار شد تا اهداف و برنامه‌های نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مکس ۲۰۲۶ معرفی و تشریح شود.



در آغاز این نشست خبری مهدی کاسبیان مدیر انجمن کوهنوردان ایران گفت: جای نمایشگاه تخصصی در حوزه کوهنوردی همیشه خالی بود، بنابراین به فکر برکزاری نمایشگاه افتادیم و از ابتدا با دید وسیع نسبت به آینده و بین المللی شدن آغاز به کار کردیم.



وی تصریح کرد: بیش از نیمی از جغرافیای ما کوهستانی است و قطعا این ظرفیت را داریم که در این زمینه فعالیت بین المللی داشته باشیم.



همچنین حسین مساعدیان تاکید کرد: صعودهای ورزشی و اسکی کوهستان از مجموعه بزرگ کوهنوردی المپیکی هستند و بنابراین فدراسیون کوهنوردی با سابقه ٧٥ سال فعالیت المپیکی است، این نمایشکاه هم فرصتی است برای اینکه شرکت های وابسته خودی نشان دهند و علاقمندان به کوهنوردی هم برای تامین نیازهای شان مراجعه کنند به خصوص اینکه وسایل فنی برای کوهنوردی زیاد است و به خاطر مسائل گمرک، تهیه و تامین آنها سخت است.



وی با اشاره به حضور گسترده افراد در کوهستان ادامه داد: بسیاری از این افراد کوهنورد و سنگنورد نیستند و سرفا برای فرار از فضلی شهر به کوهستان می رود، این موهبتی است چون از جمعیت غیرکوهنورد امروز در آینده کوهنورد بیرون می آید.



رئیس انجمن پزشکی کوهستان ایران و مسئول کمیته جستجو فدراسیون در محل فدراسیون تاکید داشت که به دنبال معرفی و ارائه تجهیزات فنیِ ایمن و استاندارد برای مراجعه کنندگان هستیم.



حسین مقدم دبیر فدراسیون هم گفت: ٦ اتحادیه جهانی زیر مجموعه فدراسیون است و این گویای فعالیت های گسترده در این حوزه است کمااینکه در طول ١٢ ماه سال هم هیچ وقت خالی و بدون برنامه نیستیم، در هر فصل متناسب با ان فصل فعالیت های گسترده داریم.



وی تاکید کرد: هر ٣١ استان کشور و اکثر شهرستان های مان دارای هیئت هستند. نمایشگاه پیش رو فرسای برای معرفی و ارائه بهترین تجهیزات به جامعه مخاطبان است.



در ادامه و در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران، همایون بختیاری با تاکید در اینکه بخشی از بودجه فدراسیون جهانی بر ازمایش استانداردسازب هزینه می شود، گفت: در ایران هم تلاش می سرد تا تولیدات کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای استانداردازمایی ارسال شود و تاییدیه جهانی را بگیرد.



«نمایشگاه با حضور چه تعداد تولیدکننده داخلی برگزار می شود و آیا برای ورود برندهای خارجی هم برنامه ای است؟»

کاسبیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: ۵۰ تولید کننده داخلی در این نمایشگاه مشارکت دارند، در حال حاضر برنامه برای برندهای بین المللی ندارد اما این نمایشگاه مقدمه ای است که امیدوارانه در سال های آینده از کشورهای همجوار و بعد کشورهای اروپایی برای مشارکت دعوت کنیم.



همچنین بختیاری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «هدف اصلی از ورود فدراسیون به حوزه نمایشگاهی و تجاری چیست و این رویداد چه آورده‌ای برای توسعه ورزش کوهنوردی خواهد داشت؟»، گفت: وظیفه فدراسیون ورزش قهرمانی است اما در راستای شرح وظایف، در حوزه پایه هم فعال خواهیم بود. حضور در ورزشگاه در راستای حمایت از مردم است، این حضور به نمایشگاه و تجهیزات ارائه شده رسمیت بیشتری می دهد، استاندارد بودن تجهیزات اهمیت زیادی دارد و ما در فدراسیون این مسئله را تحت نظر داریم.

کاسبیان در این بخش گفت: در نمایشگاهی که برگزاری آن در برنامه است، باید تولیدکنندگان را تشویق کنیم که تولیدات و تجهیزات استاندارد داشته باشند و انها را به مردم معرفی کنیم.

«در جریان نمایشگاه فرق، برنامه ای برای اموزش کوهنوردان برای تعامل با جوامع محلی وجود دارد؟»، کاسبیان در پاسخ به این پرسش گفت: شعار امسال روز جهانی کوهستان همین حمایت از معیشت کوه نشینان است، سعی کردیم در نمایشگاه این آگاهی را به بازدیدکنندگان بدهیم که وقتی به کوه می روند، به معیشت کوه نشینان احترام بگذارند.



«فدراسیونی که وظیفه اصلی آن توسعه ورزش و ارتقای سطح فنی و ایمنی کوهنوردی است.چه برنامه‌ای وجود دارد که این نمایشگاه از یک رویداد تبلیغاتی و تجاری فراتر برود و به توسعه واقعی زیرساخت‌های این رشته، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارتقای ایمنی کوهنوردان منجر شود؟» زارعی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: روز جهانی کوهستان خارج از چارچوب فعالیت های ما است اما خود را صاحب این روز می دانیم، کمتر با روزهای اختصاصی مواجه هستیم، فدراسیون علاوه بر فعالیت در حوزه قهرمانی و همگانی تلاش می کند همه را منسجم کنار هم حفظ کند، حفظ ایمنی افراد در کوه پایه ها از وظایف ما است، مراجعه کنندگان به کوه در دو دهه گذشته افزایش یافته است، زمستان آغاز بهار کوهنوردی آیت و ملزم هستیم با هشدارها انجام وظیف می کنیم، این نمایشگاه هشداری است که به این فضا نزدیک می شویم.



زارعی همچنین تصریح کرد: تیم ملی سنگنوردی امروز با ۹ نفر شامل ۶ ورزشکار عازم روسیه شد تا در مسابقات شانگهای شرکت کند، هدف اصلی هم حضور در انتخابی های المپیک است، تمام هم و غم این است که با بالاترین ظریف در انتخابی ها شرکت کنیم. تیم ملی یخ نوردی هم جام های جهانی و قهرمانی جهان را در پیش دارد که امیدواریم مانند همیشه مدال اور شوند.