به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست ظهر دوشنبه در مجمع سالانه هیئت اسکی استان اردبیل با تقدیر از تلاش‌های هیئت اسکی و همکارانش، بر حمایت اداره کل از برگزاری مسابقات کشوری و بین‌المللی و حضور ورزشکاران استان در تیم‌های ملی تأکید کرد.



وی با گرامیداشت یاد شهدا و تکریم مقام معظم رهبری، از حضور مهمانان و تلاش همکاران قدردانی کرد و گفت: در طول سال، همکاران و اعضای هیئت زحمات زیادی کشیده‌اند و از تلاش‌های آنان به‌ویژه در برگزاری مسابقات بهمن‌ماه سال گذشته سپاسگزارم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به حمایت‌های اداره کل از هیئت‌های ورزشی افزود: بخشی از هیئت‌ها با پشتیبانی مالی و واگذاری زیرساخت‌ها توان درآمدزایی دارند و بخشی نیز از ظرفیت خیرین استان استفاده می‌کنند؛ این موضوع به معنای کم‌کاری هیئت‌ها نیست، زیرا برخی از آنان در برگزاری مسابقات کشوری و اردوهای تیم ملی نقش مؤثری داشته‌اند و از حمایت اداره کل و فدراسیون بهره‌مند شده‌اند.



وی با تأکید بر تداوم این روند گفت: اداره کل برای برگزاری مسابقات کشوری و بین‌المللی و دعوت از ورزشکاران استان که در تیم‌های ملی حضور دارند، در کنار هیئت خواهد بود. سال گذشته برای برگزاری این نوع مسابقات ۳ میلیارد تومان هزینه شد و پیش‌بینی می‌شود هزینه امسال بیشتر باشد؛ از این رو انتظار داریم رئیس هیئت از همین امروز رایزنی با خیرین استان و بخش خصوصی را آغاز کند. ما نیز در حوزه پشتیبانی در کنار هیئت هستیم.



مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل ادامه داد: همه استان‌هایی که سال گذشته در مسابقات اردبیل شرکت کردند، از جمله ورزشکاران و فدراسیون ورزش‌های اسکی و زمستانی، رضایت خود را اعلام کردند و امیدواریم امسال مسابقات بهتر از سال گذشته برگزار شود. وی با اشاره به جلسه امروز با استاندار گفت: تلاش می‌کنیم در اسفندماه میزبان برنامه‌ها باشیم و برگزاری این مسابقات در سال‌های آینده نیز در استان اردبیل ادامه یابد.

