به گزارش خبرنگار مهر، بهار ایزدگشب ملی‌پوش هندبال زنان با اشاره به دیدارهای تدارکاتی تیم در ترکیه گفت: خدا را شکر می‌کنم که در دیدارهای تدارکاتی آنکارا توانستیم به آمادگی خوبی برسیم. اکنون نیز آخرین مرحله اردو را پشت سر می‌گذاریم و پس از آن به مسابقات آسیایی اعزام خواهیم شد.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با کسب سهمیه جهانی این موفقیت را تکرار کنیم چراکه در سه دوره گذشته موفق به کسب این سهمیه شده‌ایم.

وی درباره جوان‌تر شدن ترکیب تیم ملی هم گفت: تیم نسبت به دوره‌های قبل جوان‌تر شده و چند بازیکن را به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار نداریم اما بازیکنان جوان خوبی به ترکیب اضافه شده‌اند. تعدادی از بازیکنانی که در رده جوانان به مدال طلا رسیده بودند نیز به تیم ملی اضافه شده‌اند. معتقدم تیم فعلی نسبت به دوره‌های گذشته قوی‌تر و منسجم‌تر شده است.

ایزدگشب درباره شرایط گروه ایران در مسابقات آسیایی عنوان کرد: قرعه سختی داریم و برای صعود باید تلاش زیادی انجام دهیم. نخستین هدف ما پیروزی برابر چین است تا بتوانیم جایگاه دوم گروه را به دست بیاوریم. باید بازی خوبی ارائه دهیم و امیدواریم بتوانیم برنامه‌های کادر فنی را در زمین اجرا کنیم.

نهمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال زنان تا ۲۹ آبان ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان پس از پایان این مرحله از اردو، خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده خواهند کرد.