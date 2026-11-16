به گزارش خبرنگار مهر، سعید جنگی‌زهی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سراوان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح آبرسانی به روستای دادشاه‌آباد با جمعیت بیش از ۱۰۰ خانوار، در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای با مشارکت خیرین و همکاری شرکت آب و فاضلاب در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، خیرین در تأمین لوله و اجرای عملیات لوله‌گذاری مشارکت دارند و شبکه توزیع و خط انتقال آب نیز در این روستا اجرا می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سراوان ادامه داد: حفر و تجهیز چاه و احداث مخزن ذخیره آب نیز از محل اعتبارات عمرانی و در قالب طرح مجتمع آبرسانی دشت سراوان توسط شرکت آب و فاضلاب انجام خواهد شد.

جنگی‌زهی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با تکمیل مراحل اجرایی، زمینه دسترسی خانوارهای روستای دادشاه‌آباد به آب شرب سالم و پایدار فراهم می‌شود.