به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال که به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت حمل می‌شد، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دلگان بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده، ارائه نشدن مدارک قانونی و اقرار متهم به خرید و حمل سوخت غیرمجاز با هدف فروش، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش عرفی خودروی مورد استفاده در این تخلف بیشتر از ارزش سوخت مکشوفه بود، طبق قانون ۳۰ میلیارد ریال دیگر نیز به جریمه اضافه شد و مجموع محکومیت متهم به ۹۰ میلیارد ریال رسید.

عزیزی خاطرنشان کرد: این محموله سوخت توسط پلیس آگاهی شهرستان دلگان از یک دستگاه تانکر کشف و گزارش آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.