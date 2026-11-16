به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبه در نشست شورای میراث فرهنگی شهرستان دشتستان که به ریاست فرماندار شهرستان ،با ارائه گزارشی از وضعیت حفاظتی آثار تاریخی بخش ارم اظهار کرد: کوشک اردشیر به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار باقی‌مانده از دوره ساسانی اولیه، به دلیل فرسایش و کشاورزی در زمین‌های اطراف آسیب جدی دیده و نیازمند اقدام فوری برای مرمت و آزادسازی حریم است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت نیروی حفاظت از این دو اثر تاریخی افزود: افزایش یا تثبیت نیروهای نگهبان برای جلوگیری از تخریب و حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی بخش ارم ضروری است.

بخشدار ارم در ادامه با پیشنهاد تدوین یک مسیر گردشگری مجزا برای این بخش خاطرنشان کرد: با محوریت کوشک اردشیر و گوردختر و پیوند آن با جاذبه‌های طبیعی و کشاورزی محلی از جمله نخلستان‌ها، می‌توان بخش ارم را به عنوان قطب مکمل گردشگری تاریخی دشتستان معرفی کرد.

جعفری همچنین خواستار بهبود راه‌های دسترسی به این آثار تاریخی، نصب تابلوهای راهنما و پیگیری مطالعات باستان‌شناسی و تعیین حریم محوطه‌های ثبت‌نشده از جمله «محوطه تنگ ارم» شد.

وی در پایان بر آمادگی بخشداری ارم برای همکاری در برپایی غرفه معرفی میراث فرهنگی این بخش در حاشیه رویدادهای محلی و یادواره‌های شهدا تأکید کرد.

بخش ارم در شهرستان دشتستان استان بوشهر دارای بیش از ۴۰ اثر تاریخی، فرهنگی و باستانی است که کوشک اردشیر، گوردختر و محوطه تنگ ارم از شاخص‌ترین آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی به شمار می‌روند.