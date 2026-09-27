از نخلستان فاریاب تا گور دختر؛ ارم در مسیر گردشگری جهانی

سیدحسین جعفری، همزمان با پنجم مهرماه، روز جهانی جهانگردی و روز گردشگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی بخش ارم، بر ضرورت معرفی جهانی میراث کهن این منطقه تأکید کرد.
بخشدار ارم و استاد دانشگاههای استان بوشهر گفت: پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در نقش بیبدیل صنعت گردشگری در پیوند ملتها، گفتوگوی تمدنها و ساختن آیندهای پایدارتر است. گردشگری تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای توسعه پایدار و اشتغالزایی است.
وی با بیان اینکه بخش ارم با برخورداری از بیش از ۴۰ اثر تاریخی، فرهنگی و باستانی، گنجینهای کمنظیر از تاریخ، تمدن و طبیعت را در دل خود جای داده است، افزود: این بخش، نگین سبز دشتستان، میتواند به یکی از قطبهای شایسته گردشگری در استان بوشهر تبدیل شود.
بخشدار ارم با اشاره به جاذبههای طبیعی و تاریخی این منطقه تصریح کرد: نخلستان رودفاریاب با درختان سربهفلککشیده و سرسبزی چشمنواز، جلوهای از زیبایی طبیعت جنوب ایران را به نمایش میگذارد. آبشار چرمکی در تنگ فاریاب، در کنار باغهای لیمو و جریان آب زلال، منظرهای سرسبز و متفاوت در اقلیم گرم بوشهر پدید آورده است. افزون بر این، آثار تاریخی ارزشمندی همچون بنای گور دختر، زندان سلیمان و محوطه باستانی کوشک اردشیر در این منطقه، گواهی بر پیشینه کهن و تمدنساز ارم هستند.
وی تأکید کرد: وجود بیش از ۴۰ اثر تاریخی، فرهنگی و باستانی در بخش ارم، سرمایهای گرانبها و امانتی ملی است که حفاظت، معرفی و بهرهبرداری پایدار از آن، وظیفهای همگانی است.
جعفری با اشاره به خبر پیشین خبرگزاری مهر با عنوان «فرهنگ و میراث کهن بخش ارم به جهان معرفی شود» که به مناسبت روز دیپلماسی و تعامل با جهان و در گفتوگو با وی منتشر شده بود، گفت: همان راهبرد امروز با محوریت گردشگری، بومگردی و معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی بخش ارم پیگیری میشود. معرفی جهانی ارم نیازمند همافزایی مسئولان، فعالان گردشگری و جامعه محلی است.
بخشدار ارم در ادامه به برنامههای مدیریت محلی برای تقویت گردشگری روستایی و بومگردی اشاره کرد و افزود: راهاندازی تورهای ماهیگیری تفریحی، ایجاد اقامتگاههای بومگردی با محوریت تجربه زندگی در کنار استخرهای پرورش ماهی و عرضه مستقیم محصولات شیلاتی، از جمله فرصتهای پیش روی جوانان خلاق این بخش است.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به ظرفیت پرورش جلبک اسپیرولینا در روستای دهرود سفلی و استخرهای ذخیره آب در تنگ ارم، مسیر توسعه گردشگری شیلاتی و آبزیپروری خرد به عنوان یک فعالیت دانشبنیان در کنار گردشگری دنبال میشود..
وی با اشاره به ظرفیتهای صنایع دستی بخش ارم گفت: با توجه به وجود نخلستان و مواد اولیه رشته حصیربافی در روستاهای رود فاریاب و تنگ فاریاب، مقرر شده است در کنار بخشداری و دهیاری، کارگاه صنایع دستی برای رشد و رونق این هنر اصیل ایجاد و تجهیز شود. این اقدامات در کنار حمایت ویژه از مشاغل خرد و خانگی با اولویت بانوان روستایی، میتواند چرخ اقتصاد محلی را به گردش درآورد و از مهاجرت جوانان به حاشیه شهرها جلوگیری کند.
بخشدار ارم در پایان ضمن گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری، از تمامی فعالان عرصه گردشگری، سرمایهگذاران، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و همه کسانی که در مسیر اعتلای این صنعت در بخش ارم گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همافزایی، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای بیبدیل این دیار، بهویژه بیش از ۴۰ اثر تاریخی، فرهنگی و باستانی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر گردشگری در بخش ارم و معرفی شایسته آن به جهانیان باشیم.
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