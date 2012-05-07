کوشک اردشیرکلکسیون شیوه های مختلف تخریبی/ میراثی که آغل شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای آثار تاریخی بکر و ارزشمند است که هرکدام به تنهایی توانایی تبدیل شدن به یک ظرفیت بزرگ گردشگری را دارد.

این توانایی زمانی ازحالت بالقوه به بالفعل می رسد که زمینه های حفظ و شکوفایی آنها نیز مهیا باشد.

یکی از این آثار کوشک اردشیر است که این روزها به مجموعه ای از آسیبها و تخریبها تبدیل شده و کارشناسان را نگران کرده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: مجموعه آسیبهای وارد شده به بنای تاریخی کوشک اردشیر و بی توجهی های مسئولان نسبت به این سازه پرارزش باستانی، این کوشک تاریخی را به یکی از مهجورترین بناهای تاریخی ایران تبدیل کرده است.

محسن عباس پور افزود: باوجود زیبایی قابل توجه این بنا و قابلیت بالای آن برای مطالعات باستان شناسی و همچنین جذب گردشگر به دلیل وارد شدن انواع آسیبها، در حال حاضر این بنای تاریخی به عنوان کلکسیونی از شیوه های مختلف تخریبی و همچنین بی تفاوتی نسبت به این تخریبها تبدیل شده است.

برخی تزیینات باقی مانده در کوشک

وی ادامه داد: این کوشک با ارزش ساسانی در منطقه "پشت پر" واقع در شمالی ترین منطقه استان بوشهر یعنی در شمال منطقه دشتستان و جنوب شرقی شهرستان کازرون واقع شده است.

این فعال میراث فرهنگی اظهار داشت: براساس مطالعات ابتدایی باستان شناسی صورت گرفته در این کوشک، با توجه به برخی از اصول معماری در آن از جمله ساختار کلی بنا مصالح به کار رفته در آن نوع طاقها و برخی از تزئینات برجای مانده در دیواره ها و همچنین برخی مطالعات دیگر از این دست بنای مذکور به عنوان بنایی متعلق به دوران ساسانیان شناسایی و در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.

عباسپور بیان کرد: بنای کوشک اردشیر، هم به دلیل باقی ماندن برخی از دیواره ها و حفظ کردن ساختار کلی بنا و هم به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای بکر و کمتر مطالعه شده به عنوان یکی از آثار بسیار پرارزش دوران ساسانیان برای باستان شناسان و پژوهشگران قلمداد می شود با این وجود مجموعه تخریبهای صورت گرفته در این بنا در عین حال آن را به نمونه ای از تنوع تخریبی در بناهای تاریخی ایران نیز تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: سالهاست که در حریم درجه یک این بنای تاریخی و درست در فاصله پنج متری از یکی از دیواره های آن، اراضی کشاورزی ایجاد و در فاصله های بسیار کمی از کوشک اردشیر، چند چاه کشاورزی حفر شده و هر ساله و در فصول مختلف زمینهای اطراف کوشک شخم می خورد و این موضوع باعث شده که طی سالیان گذشته بسیاری از دیواره های پیرامونی بنا به طور کلی از بین برود.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان ادامه داد: از سوی دیگر استفاده های نامتعارف از این بنا از جمله محلی برای نگهداری دام و یا ابزار و ادوات کشاورزی که توسط عده ای صورت گرفته باعث شده که فضای داخلی آن نیز کمتر شباهتی به یک بنای باستانی داشته باشد و در حال حاضر بیشتر شبیه آغل شده است.

ریزش سنگهای کوشک

وی گفت: علاوه بر این تخریبها، حفاریهای غیرمجاز صورت گرفته در بنا، ایجاد ساخت و سازهای جدید در حریم بنا و از بین بردن منظر آن، قرارگیری مستقیم و بدون حفاظت در برابر عوامل فرسایش جوی از جمله سایر آسیبهایی است که در حال حاضر متوجه کوشک اردشیر شده است.

عباسپور اظهار داشت: جدا شدن سالانه چند قطعه سنگ از این بنای تاریخی براساس علل مختلف از جمله رطوبت بالا و بارشهای شدید باران در منطقه و همچنین عدم استحکام بخشی مناسب دیواره ها نیز از جمله تخریبهای دیگری است که در طول سال آسیبهای جدی به این بنای پرارزش باستانی وارد کرده است.

نگهداری ادوات کشاورزی در کوشک

وی افزود: شدت فرسایش در این بنای تاریخی تا بدان حد زیاد است که در ابتدای سال گذشته بخشی از دیواره های کوشک اردشیر فرو ریخت و آسیبی جدی به آن وارد شد گرچه بعد از آن مسئولان ذی ربط وعده هایی در خصوص تزریق بودجه و بهسازی فضای پیرامونی کوشک و استحکام بخشی دیواره ها دادند اما هیچ یک از این وعده به درستی رنگ عمل نگرفتند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان ادامه داد: از نکات جالب توجه دیگر پیرامون این بنا، عدم وجود حتی یک تابلو راهنمایی ساده در اطراف آن که توضیحاتی مرتبط با کوشک یا حتی هشدار در خصوص عدم ساخت و ساز پیرامون آن را داده باشد است.

کشاورزی در فاصله شش متری دیواره های باقی مانده کوشک و یکی از چاه های اطراف آن

وی گفت: به این مورد البته باید فقدان جاده دسترسی مناسب و عدم وجود کوچکترین زیرساختی برای مراجعه گردشگران به این بنا نیز اشاره کرد به نحوی که گردشگرانی که قصد بازدید از این بنا را دارند یا باید مسافت طولانی را در جاده های کوهستانی و غیراستاندارد در یکی از مسیرهای فرعی محور برازجان ـ کنارتخته طی کنند و یا برای دسترسی سریع تر به این بنا، از جاده خاکی و سنگلاخی که منطقه جره و بالاده شهرستان کازرون را به منطقه پشت پر متصل می کند، استفاده کنند.

عباسپور بیان کرد: به تمام آسیبهای ذکر شده باید اضافه کرد که به هر اندازه رد پای آسیبها و تخریبهای مختلف در این بنای پرارزش دیده می شود ردی از اداره میراث فرهنگی دیده نمی شود اما تاکنون اداره میراث فرهنگی موفق نشده با کشاورزان و بومیان منطقه برای رهاسازی اراضی کشاورزی واقع در حریم درجه یک بنا به توافق برسد و از توان آنها برای حفاظت از مجموعه کوشک اردشیر استفاده کنند.

این فعال میراث فرهنگی گفت: جای تأسف دارد که اصلی ترین نهاد قانونی که وظیفه حفاظت و احیای چنین آثار پرارزشی را دارد یعنی سازمان میراث فرهنگی تاکنون تنها پس از شدت گرفتن تخریبها و ریزش برخی از سنگها، یک دوره مرمت و احیا اضطراری در بخش محدودی از کوشک اردشیر انجام داده که در نهایت هم به دلیل عدم رعایت اصول مرمت، کاملا به منظر بنا آسیب رسانده است.

وی گفت: متأسفانه در تازه ترین بازدیدهای صورت گرفته از این بنا نیز مشاهده شد که حتی چند قطعه سنگی که در عملیات استحکام بخشی نیز به کار رفته بودند، از بدنه جدا شده و به زمین افتاده اند.

کشاورزی در فاصله شش متری دیواره های باقی مانده کوشک و یکی از چاه های اطراف آن

وی اظهار داشت: بدون شک اگر سازمان میراث فرهنگی قصد حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی را دارد باید سیاستگذاریهایش را پیرامون این بنا و منطقه پشت پر به طور کلی دگرگون کرده و با نگاهی کارشناسانه و هدفمند به دنبال رفع مشکلات آثار موجود در این منطقه و بازشناسی آنها باشد.

این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: چنانچه سازمان میراث فرهنگی سیاستگذاری درستی را برای این منطقه در دستور کار خود قرار دهد چندین اثر ناشناخته و کم شناخته دیگری نیز در منطقه باستانی پشت پر استان بوشهر قرار دارد که با توجه به همجواری آنها با منطقه تاریخی سرمشهد در شهرستان کازرون، در نهایت می تواند مجموع این مناطق را به سایت مطالعاتی و باستان پژوهی و در ادامه گردشگرپذیر جدید و برجسته ای در جنوب کشور تبدیل کنند.