به گزارش خبرگزاری مهر حمیدرضا نامداری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در این خصوص اظهار داشت: این رزمایش که به طور همزمان با شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور انجام شد، با هدف ارزیابی توان عملیاتی، سنجش آمادگی تجهیزات و بررسی زنجیره تأمین آب در شرایط بحرانی طراحی شده است.

نامداری در ادامه افزود: یکی از محورهای اصلی این رزمایش، تمرکز ویژه بر پدافند غیرعامل و سنجش میزان تاب‌آوری زیرساخت‌های تأمین آب شرب در برابر تهدیدات احتمالی و شرایط اضطراری است. هدف از این تمرینات، اطمینان از این موضوع است که در سخت‌ترین شرایط نیز، خدمت‌رسانی به مشترکین با کمترین وقفه و با بالاترین سطح ایمنی ادامه یابد.

او در خاتمه بیان کرد: این رزمایش به ریاست هاشم امینی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با مشارکت واحدهای عملیاتی و فنی شرکت آب و فاضلاب استان البرز انجام گرفت و نتایج آن جهت ارتقای سطوح آمادگی و بهبود پروتکل‌های مدیریت بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.