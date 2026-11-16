به گزارش خبرگزاری مهر در اقدامی خداپسندانه و در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، همدلی و مسئولیت اجتماعی، جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ و نقل برون‌شهری استان البرز اعم از کارفرمایی و کارگری ، با هماهنگی و پیگیری علی نفری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، در آسایشگاه خیریه کهریزک کرج حضور یافتند و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به کودکان و افراد دارای معلولیت این مجموعه اهدا کردند.



در این اقدام خیرخواهانه، نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان بخش حمل‌ونقل کالا، مسافر و رانندگان برون‌شهری با مشارکت در تأمین و اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همراهی خانواده بزرگ حمل‌ونقل استان البرز را به نمایش گذاشتند و نشان دادند.



این حرکت ارزشمند با مشارکت و همراهی فعالان و تشکل‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل و با محوریت هماهنگی معاونت حمل‌ونقل استان، با هدف حمایت از مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار شد.



ارائه خدمات در حوزه جابه‌جایی کالا و مسافر محدود نبوده و مشارکت در امور خیرخواهانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.



در این بازدید غلامحسین دغاغله، عضو هیأت عامل و راهبر امور سرمایه‌گذاری و آزادراه‌ها، ایرج بیگدلی، مشاور ریاست و مدیرکل هسته گزینش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز و علی نفری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، حضور داشتند.