به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، نخستین نشست کارگروه هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی خاک، با هدف برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، علمی، پژوهشی و نهادهای مرتبط با حوزه خاک و محیط زیست، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد.



این نشست با حضور یونسی معاون بهبود تولیدات گیاهی (رئیس جلسه )، رضایی مدیر آب و خاک و امورفنی ومهندسی سازمان (دبیر جلسه)، جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکل‌های تخصصی مرتبط برگزار شد و طی آن، راهکارهای اجرایی و زمینه‌های همکاری مشترک برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی خاک در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



در ابتدای نشست، بر اهمیت حفاظت از خاک به‌عنوان یکی از منابع پایه و ارزشمند تولید، نقش آن در تأمین امنیت غذایی، پایداری محیط زیست و توسعه کشاورزی پایدار تأکید شد. همچنین، ضرورت ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع خاک، به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌های گرامیداشت این روز مورد توجه قرار گرفت.



در ادامه، پیشنهادهای اجرایی و برنامه‌های قابل انجام برای گرامیداشت روز جهانی خاک بررسی شد و حاضران درباره تعیین اولویت‌ها، محورهای اصلی فعالیت‌ها و نحوه مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های تخصصی تبادل نظر کردند.



از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، تقسیم وظایف و تعیین مسئولیت‌های دستگاه‌های مشارکت‌کننده، بررسی ظرفیت‌های همکاری بین‌بخشی و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی، پژوهشی و اجرایی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در راستای اجرای اثربخش برنامه‌های پیش‌بینی‌شد.



همچنین، بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، سازمان‌های تخصصی و تشکل‌های مرتبط و مشارکت مؤثر مجموعه‌های اجرایی در تبیین اهمیت حفاظت از خاک تأکید شد.



برگزاری این نشست، گامی در جهت ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف استان برای اجرای منسجم برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی خاک و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع خاک به شمار می‌رود؛ موضوعی که نقش مهمی در حفظ سلامت خاک، پایداری تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نسل‌های آینده دارد.