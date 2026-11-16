به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاح نحوه تخصیص سهمیه سوخت متناسب با پیمایش، اطلاع‌رسانی میزان سهمیه به کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی و رفع موانع دوگانه‌سوز کردن خودروها، سه محور نشست مشترک نمایندگان اسنپ و تپسی با مدیرعامل و معاونان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود. این نشست در پی اعلام آمادگی شرکت ملی پالایش برای دریافت بازخوردها و شنیدن مشکلات کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی، با هدف بررسی راهکارهای بهبود اجرای طرح تخصیص سهمیه سوخت، برگزار شد.

در این نشست، دغدغه کاربران راننده درباره تناسب سهمیه سوخت با میزان فعالیت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نحوه تخصیص سهمیه بر اساس پیمایش اصلاح شود. هدف از این بازنگری، پاسخ‌گویی بهتر به نیاز سوخت کاربران راننده‌ای است که برای کسب درآمد در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.

بی‌اطلاعی از دریافت سهمیه و میزان آن، از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده بود؛ موضوعی که برنامه‌ریزی کاربران راننده برای ادامه فعالیت را با ابهام روبه‌رو می‌کند. برای رفع این مشکل، مقرر شد پس از تخصیص سهمیه، میزان آن از طریق مسیرهای اطلاع‌رسانی، از جمله پیامک یا اعلان در اپلیکیشن، به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعلام شود.

همچنین، با توجه به توقف طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها، ضرورت فراهم شدن امکان استفاده مجدد کاربران راننده متقاضی از تسهیلات این طرح مطرح شد. در این زمینه، موانع مربوط به تامین مالی و تجهیزات بررسی شد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای پیگیری رفع این موانع و فراهم کردن زمینه از سرگیری طرح قول مساعد داد.

تاکسی‌های اینترنتی پیگیری این مطالبات را تا اجرایی شدن اصلاحات و روشن شدن نحوه بهره‌مندی کاربران راننده از سهمیه سوخت و تسهیلات دوگانه‌سوز کردن خودروها ادامه خواهند داد.