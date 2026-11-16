به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر دوشنبه در جلسه اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج، با تأکید بر نقش همبستگی اجتماعی در عبور از شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، همراهی مردم و استفاده از توانمندی بخش‌های مختلف، برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی با اشاره به حملات دشمن علیه کشور افزود: رویکرد دشمن در جریان جنگ نشان داد که هدف، ملت ایران است و حتی غیرنظامیان و کودکان نیز از تعرض مصون نماندند؛ بنابراین صیانت از جان، مال و کرامت شهروندان، فارغ از مسئولیت و جایگاه اجتماعی آنان، وظیفه‌ای مشترک و ملی است.

فرماندار سنندج با قدردانی از عملکرد مجموعه‌های خدمات‌رسان در شرایط جنگی بیان کرد: نیروهای فعال در حوزه‌های برق، آب و فاضلاب، شهرداری، آتش‌نشانی، بهداشت و درمان و همچنین تأمین کالاهای اساسی، آرد، نان و سوخت با وجود دشواری‌های موجود، خدمات‌رسانی به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

تحویل ۹۰ کلاس درس در سنندج

سجادی در ادامه به اقدامات دولت چهاردهم در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: در این دوره ۴۰ پروژه آموزشی برای سنندج تعریف شده که از این تعداد، ۱۹ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۹۰ کلاس درس در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۲۱ پروژه آموزشی دیگر نیز در دست اجراست، تلاش مجموعه‌های مسئول و رویکرد جهادی آنان را در پیشبرد این طرح‌ها مؤثر دانست.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه بسیج در عرصه‌های مختلف مسئولیت و ظرفیت اثرگذاری دارد، خواستار استفاده هدفمند از توان این مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای مردم شد.

سجادی همچنین از فعالیت‌های علمی و کارشناسی مجمع بسیجیان و هیئت‌های اندیشه‌ورز قدردانی کرد و خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی و پیشنهادهای تخصصی این مجموعه به مدیران شهرستان شد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت مجمع بسیجیان باید در مسیر تصمیم‌سازی و رفع مسائل شهرستان به کار گرفته شود و با تقویت مشارکت عمومی و حفظ وحدت و همدلی، زمینه استمرار امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود.