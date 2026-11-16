به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تشریح آخرین وضعیت تأمین سوخت پشتیبان واحدهای صنعتی اظهار کرد: ارزیابی‌های میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان نشان می‌دهد بخش عمده صنایع به زیرساخت سوخت دوم مجهز شده‌اند و اقدامات لازم برای تکمیل این ظرفیت در سایر واحدها نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به وجود سه واحد صنعتی که به دلایل فنی امکان استفاده از سوخت مایع را ندارند، افزود: این واحدها قابلیت بهره‌گیری از گاز مایع (LPG) را دارند و باید متناسب با الزامات فنی و ظرفیت تأسیسات آن‌ها، راهکار جایگزین برای تأمین پایدار انرژی پیش‌بینی و عملیاتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه ناترازی انرژی ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین و مصرف انرژی صنایع را دوچندان کرده است، تصریح کرد: برخورداری از سوخت جایگزین صرفاً یک امکان پشتیبان نیست، بلکه بخشی از الزامات مدیریت ریسک، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های تولید و پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی در شرایط اضطراری است.

رجائی‌نیا همچنین مدیریت مصرف انرژی را مسئولیتی عمومی دانست و از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف برق و گاز، در عبور از محدودیت‌های انرژی مشارکت کنند.

وی بیان کرد: مدیریت بهینه مصرف، علاوه بر کمک به تأمین آسایش عمومی، زمینه پایداری تأمین انرژی بخش تولید را فراهم می‌کند؛ چراکه صنعتگران در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و استمرار فعالیت آن‌ها نقش مستقیمی در حفظ اشتغال، تولید و پویایی اقتصاد استان دارد.