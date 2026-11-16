به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور گفت: بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به شرایط جوی موجود طرح زوج یا فرد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۵ از درب منازل در پایتخت اجرا می‌شود.

وی افزود: وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست پلاک آنها فرد است، مجوز تردد در روز سه شنبه را دارند و خودروهایی که آخرین عدد سمت راست پلاک آنها زوج است؛ روز چهارشنبه می توانند تردد کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در طول اجرای این طرح با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا خواهند بود برخورد جدی خواهد شد.

وی افزود: همکارانم در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر هستند و با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی برخورد خواهند داشت، ضمن اینکه دوربین های ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه بدون مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند، بلامانع است، در غیر این صورت تردد تمامی کامیون‌ها ممنوع است.