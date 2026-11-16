به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که با انجام حملات دوربرد جدید به عمق خاک روسیه موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، ولودیمیر زلنسکی در ادامه سخنانش مدعی شد که حملات اوکراین به روسیه با دقت به اهداف خود اصابت کرده است.

این اظهارات زلنسکی در حالی است که کرملین امروز اعلام کرد که دیدار قریب الوقوع پوتین و ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و چین تأثیر قابل توجهی بر اوضاع بین المللی خواهد داشت.

کرملین تأکید کرد که مسکو و واشنگتن برای بحث درباره چندین موضوع از جمله پرونده جنگ اوکراین به توافق رسیده اند.

ترامپ هم گفته است که در سفرش به چین درباره خلع سلاح هسته ای، ایران، اوکراین و روسیه مذاکره خواهد کرد.