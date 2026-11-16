نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این جلسه با حضور معاونان و مدیران ستادی وزارتخانه، مدیران سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و مسئولان دستگاه‌های تابعه، به‌صورت وبیناری و ویدئوکنفرانس برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، روند تنظیم بازار، چالش‌های حوزه امنیت غذایی و راهکارهای اجرایی برای مدیریت بازار و تقویت پایداری زنجیره تأمین محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

تشریح اقدامات و ظرفیت‌های کشاورزی لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به حضور خود در این نشست به‌عنوان مهمان ویژه، عنوان کرد: در جمع مدیران وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، گزارشی از آخرین اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های استان در حوزه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ارائه شد.

صیادی ادامه داد: در این جلسه ضمن تشریح ظرفیت‌ها و اقدامات اجرایی استان، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی درباره موضوعات مطرح‌شده نیز ارائه شد تا زمینه ارتقای هماهنگی بین‌بخشی، بهبود فرآیندهای تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت هدفمند بازار فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان سطوح ملی و استانی در حوزه امنیت غذایی، گفت: رصد مستمر وضعیت بازار و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و تقویت زنجیره تأمین، از محورهای مهم این نشست بود.

این نشست در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های ملی و استانی، مدیریت بازار محصولات کشاورزی و صیانت از امنیت غذایی کشور برگزار شد.