https://mehrnews.com/x3dD3c ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 7013379 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری در اجتماع مردمی شهرکرد شهرکرد- از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری در اجتماع مردمی شهرکرد رونمایی شد. دریافت 16 MB کد مطلب 7013379 کپی شد مطالب مرتبط تجدید بیعت مردم ولایی ارومیه با آرمانهای انقلاب در شب ۲۶۱ اجتماع شبانه پرچم هدیه رهبر انقلاب در نهاوند رونمایی میشود طنین نوای «حیدر حیدر» مردم سلماس در اجتماع شبانه شیرازی: آینده منطقه را اراده ملتها رقم خواهد زد برچسبها شهرکرد تجمع مردمی حماسه حضور
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