قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر در شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: این زمین‌لرزه ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه صبح یکشنبه در محدوده کلاته‌خیج رخ داد و در شهرهای شاهرود و بسطام و مناطق اطراف نیز به‌خوبی احساس شد.

وی با اشاره به مشخصات این زمین‌لرزه اظهار کرد: زلزله در مختصات جغرافیایی ۳۶.۸۵ درجه عرض شمالی و ۵۵.۲۴ درجه طول شرقی و در عمق هشت کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۲۱ کیلومتری کلاته‌خیج در شهرستان شاهرود و ۲۱ کیلومتری شهر رامیان در استان گلستان قرار داشته است، افزود: این زمین‌لرزه در مناطق مختلف شهرستان احساس شد.

شریفی با اشاره به اعزام تیم‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زلزله تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون گزارشی از خسارت‌های مالی و جانی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

وی همچنین با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در هفته گذشته در همین محدوده گفت: خوشبختانه در هیچ‌یک از دو زمین‌لرزه اخیر، خسارت مالی و جانی یا مصدومیت گزارش نشده است.