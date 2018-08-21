محمد کرم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع زلزله در شاهرود، بیان کرد: این زلزله ساعت ۲۰ امروز سه‌شنبه رخ داد که مرکز آن علی‌آباد کتول در استان گلستان عنوان شد اما در شاهرود، امیریه، بسطام و مجن نیز احساس شد.

وی افزود: به دنبال گزارش خسارات احتمالی این زمین لرزه در روستاهای شمال شاهرود هستیم اما این زلزله آن قدر در شاهرود شدت نداشت که نگرانی را در پی داشته باشد.

این چهارمین زمین لرزه بالای چهار ریشتر در ۱۵ روز اخیر است که شاهرود و علی‌آباد را می لرزاند.

بزرگترین زمین لرزه هفته گذشته با ۴.۷ ریشتر در کلاته‌خیج شاهرود به وقوع پیوست که خوشبختانه خساراتی در بر نداشت.