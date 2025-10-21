حسین درخشان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زلزله روز گذشته در شاهرود بیان کرد: همزمان با بعد از ظهر دوشنبه دو زلزله ۳.۱ و ۴.۴ ریشتری در منطقه امیریه در بخش بسطام شهرستان شاهرود رخ داد که بلافاصله تیمهای ارزیاب راهی منطقه شدند.
وی با بیان اینکه این منطقه روستایی دارای پراکندگی اندک جمعیتی در امیریه، نگارمن و منطقه مجن است، افزود: تیمهای ارزیاب تا شامگاه دوشنبه گزارشهای خود را از منطقه تکمیل و ارسال کردند که مورد خاصی در آن گزارشها دیده نشده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این زلزلهها خساراتی را در بر نداشته است، گفت: گزارش تیمهای ارزیاب مورد بررسی و رصد قرار گرفت و خوشبختانه خسارات جانی و مصدوم در این حادثه مشاهده نشده است.
درخشان با بیان اینکه سه تیم ارزیاب بعد از ظهر تا شامگاه دوشنبه در منطقه حضور پیدا کردند، ابراز کرد: تیمهای واکنش سریع هلال احمر نیز آماده ورود به منطقه بودند که خوشبختانه این زلزله خساراتی به دنبال نداشته است.
به گزارش مهر، در سال جاری بالغ بر ۲۰ زلزله بالای سه ریشتری در همین منطقه امیریه شاهرود رقم خورده و این امر نشان دهنده فعالیت گسل امیریه و نگارمن دارد کارشناسان عقیده دارند که خشکسالیهای سالهای اخیر موجب این امر شده است نکته عجیب اینکه دولت با لجاجت طرحی را دردست اجرا دارد که درست روی همین گسل و بر روی قناتهای اصلی شرب منطقه شاهرود و بسطام میخواهد شهرکی ۴۰۷ هکتاری بسازد که قطعاً محیط زیست را هم تخریب خواهد کرد.
این طرح با مخالفت جدی مردم روبرو شده اما دولت اصرار بر اجرای آن دارد. دغدغه مندان از وقوع زلزله مهیب و خسارات جانی برای مردم و همچنین نفوذ فاضلاب این شهرک ۳۰ هزار نفری به آبخوانها و قناتهای شهرستان شاهرود نگران هستند. مردم شاهرود تا کنون یک تجمع اعتراضی هم درباره این شهرک برگزار کردهاند اما به نظر میرسد همچنان دولت به خصوص استانداری سمنان بر حرف خود ایستاده است.
