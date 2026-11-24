.به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی شامگاه سه‌شنبه همزمان با هفته بسیج در جمع مردم بسیجی شهر اراک اظهار کرد: حضور، مقاومت و ایستادگی مردم در صحنه‌های مختلف، سرمایه بزرگ انقلاب اسلامی است و امید است این همراهی و همبستگی، زمینه‌ساز پیروزی جبهه حق و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین گفت: امام راحل در پیام‌های خود به مناسبیت تشکیل بسیج و در آخرین پیامشان به بسیجیان، تعابیر ماندگاری همچون «شجره طیبه»، «مدرسه عشق»، «میقات پابرهنگان» و «لشکر مخلص خدا» را برای بسیج به کار بردند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: امام خمینی(ره) بسیج را یک تفکر و فرهنگ برخاسته از متن مردم می‌دانستند و تأکید داشتند که هرگاه ندای دلنشین تفکر بسیجی در کشوری طنین‌انداز شود، چشم طمع دشمنان از آن دور خواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه در مقطعی کشور با حادثه و تهدیدی مواجه می‌شود، باید بررسی کرد که تا چه اندازه از فرهنگ و تفکر بسیجی فاصله گرفته‌ایم چراکه حضور مردم، روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و انسجام اجتماعی از مؤلفه‌های مهم حفظ اقتدار و امنیت کشور است.

تأکید بر توجه مسئولان به مطالبات مردم

سردار عمومهدی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مردم و مطالبات آنان بیان کرد: مردمی که در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، همان مردمی هستند که باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات معیشتی و اقتصادی، پیوند مردم با آرمان‌ها و ارزش‌هایشان را تحت‌تأثیر قرار دهد، مسئولان باید با حضور در میدان و پیگیری مطالبات، قدردان همراهی و اعتماد مردم باشند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای تهیه ۶۲۰۰ بسته معیشتی به یاد و نام ۶۲۰۰ شهید گلگون‌کفن استان مرکزی خبر داد و گفت: متأسفانه در جریان جنگ، بخشی از هم‌استانی‌های ما به دلیل شرایط پیش‌آمده شغل خود را از دست داده‌اند و اکنون نیازمند حمایت هستند.

وی افزود: برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته از ایام ولادت حضرت زهرا(س) تا ولادت حضرت حجت بن الحسن(عج) و پیش از ماه مبارک رمضان، ۶۲۰۰ بسته معیشتی با ارزش حداقل ۵۰ میلیون ریال برای هر بسته تهیه و از طریق قرارگاه‌های محله‌محور به خانواده‌های شناسایی‌شده اهدا کنیم.

عمومهدی با دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در این اقدام خیرخواهانه تأکید کرد: هدف ما این است که همه مردم، حتی با کمک‌های کوچک، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند و این اقدام را به نیتی خیر برای سلامتی رهبر انقلاب و برقراری امنیت و آرامش کشور انجام دهند.

تأمین ۱۱۰ سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند

وی همچنین از اجرای طرح تأمین ۱۱۰ سری جهیزیه برای زوج‌های نیازمند خبر داد و گفت: معتقدیم مشارکت‌های مردمی، حتی در مبالغ کوچک، می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: در این طرح از مردم خواسته‌ایم با پرداخت کمک‌های ۱۱۰ هزار تومانی، حتی به اندازه هزینه یک سفر شهری یا خریدهای روزمره، در تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند مشارکت کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه بسیج محدود به یک عرصه و یک مقطع زمانی نیست، گفت: بسیجی بودن یعنی در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، محرومیت‌زدایی، دفاعی و امنیتی نسبت به جامعه و کشور احساس مسئولیت کنیم و باید اذعان کرد در هفته بسیج نیز، پیام مردم همان پیام ایستادگی، همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.