به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی اظهار کرد: تولیدکنندگان در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که با مشکلاتی همچون تحریم، تغییرات مکرر مقررات، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات و محدودیت‌های انرژی مواجه هستند.

وی افزود: در قالب برنامه «هفته‌های اقتصادی» تاکنون از بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی بازدید و مشکلات آن‌ها بررسی شده است که بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد مسائل قابل حل در سطح استان، با پیگیری دستگاه‌های اجرایی برطرف شده‌اند. همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت مستمر مسائل فعالان اقتصادی را دنبال می‌کنند.

زندیه وکیلی با اشاره به کسب رتبه چهارم استان در ارزیابی ملی فضای کسب‌وکار تصریح کرد: استان مرکزی در سال گذشته با ثبت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات، بالاترین میزان صادرات خود در شش تا هفت سال اخیر را تجربه کرد و برای سال جاری نیز هدف‌گذاری دو میلیارد دلاری صادرات با مشارکت اتاق بازرگانی انجام شده است.

وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری، صادرات استان در هفت‌ماهه امسال ۴۹ درصد افزایش داشته و تراز تجاری استان نیز مثبت بوده است.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی از ظرفیت ارزشمند مهندسی، دانش فنی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و با توجه به نقش صنایع مادر و ماشین‌سازی این استان در تأمین نیاز سایر بخش‌های صنعتی کشور، نوسازی و ارتقای فناوری آن‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی ناترازی انرژی را از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان دانست و گفت: با اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف و تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای واحدهای واجد شرایط، تلاش می‌کنیم محدودیت‌های انرژی در فصل سرد سال به حداقل برسد و گاز صنایع تا حد امکان قطع نشود.

استاندار مرکزی بیان کرد: محدودیت‌های حمل‌ونقل و محاصره دریایی، تأمین برخی مواد اولیه، تجهیزات و قطعات را دشوار و پرهزینه کرده است؛ ازاین‌رو باید ارتباط مستقیم بخش خصوصی با کشورهای همسایه و سایر بازارهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی تقویت شود.

وی با اشاره به بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید گفت: با وجود اینکه تاکنون بسته حمایتی مشخصی برای جبران خسارت این واحدها به استان ابلاغ نشده، بسیاری از صنعتگران با اتکا به توان خود فعالیتشان را از سر گرفته‌اند و تعدادی از واحدها با وجود خسارت‌های سنگین، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کردند که این رویکرد در حفظ اشتغال استان نقش مهمی داشته است.

زندیه‌وکیلی استمرار تولید را از مؤلفه‌های مهم حفظ استقلال و اقتدار اقتصادی کشور دانست و افزود: پیشرفت‌های کشور در حوزه دفاعی و صنعتی نشان داده است که با تکیه بر دانش بومی، توان مهندسی و نیروی انسانی متخصص می‌توان بر محدودیت‌ها غلبه کرد و امروز تأمین نیازهای جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، حاصل تلاش مجموعه بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: مشکلات معیشتی، گرانی و دشواری‌های اقتصادی باید با جدیت پیگیری شود و در کنار این مشکلات، نباید دستاوردها و توانمندی‌های کشور در حوزه تولید و تأمین نیازهای اساسی نادیده گرفته شود.

وی گفت: فعالان بخش خصوصی در حفظ تولید و اشتغال نقش محوری دارند و مدیریت استان نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پیگیری مسائل در سطح ملی و حمایت از تولیدکنندگان، در کنار آنان خواهد بود.

توسعه انرژی خورشیدی راهکار اساسی کاهش آلودگی نیروگاه شازند است

استاندار مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه شازند گفت: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ظرفیت تولید برق پاک در استان به بیش از میزان مصرف رسیده و در حال حاضر سه هزار مگاوات طرح جدید نیز در دست اجراست.

وی افزود: مازوت‌سوزی یکی از عوامل مؤثر در آلودگی هواست و مسئولان استان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پیامدهای آن به کار گرفته‌اند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در دولت چهاردهم، فراهم‌کردن امکان پایش و نظارت بر خروجی آلاینده‌های نیروگاه از طریق تجهیزات سنجش آلودگی هوا در سطح شهر بود و نتایج پایش‌ها نشان داد در دوره‌ای که سوخت گاز مورد استفاده قرار می‌گرفت و میزان آلایندگی خروجی نیروگاه در محدوده استانداردهای تعیین‌شده قرار داشت.

استاندار مرکزی با اشاره به محدودیت تأمین گاز در سال جاری و افزایش ناگزیر استفاده از سوخت مازوت ادامه داد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از طریق دولت و دستورهای صادرشده برای تأمین سوخت مناسب، محدودیت‌های تولید و تأمین گاز همچنان وجود دارد که استان علاوه بر پیگیری اصلاح شرایط موجود، توسعه انرژی‌های پاک را به‌عنوان راهکار اساسی دنبال کرده است.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: طی یک سال گذشته و با وجود شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام و پنل‌های خورشیدی در ۱۱۰ نقطه استان نصب شده است.

وی گفت: در روزهای اخیر، در شرایطی که مصرف برق استان حدود ۹۴۲ مگاوات بود، میزان تولید برق خورشیدی به یک‌هزار و پنج مگاوات رسید و از میزان مصرف استان فراتر رفت.

استاندار مرکزی افزود: استان مرکزی در حال حاضر جایگاه نخست کشور را در تولید برق خورشیدی دارد و حدود سه هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز در این حوزه در دست اجراست. با تکمیل این طرح‌ها و توسعه زیرساخت‌های شبکه، می‌توان وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی و مصرف سوخت‌های آلاینده را کاهش داد.

وی تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، علاوه بر تأمین پایدار برق، گامی مهم در کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت مردم است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.