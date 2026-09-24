به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نباتی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از طرحهای بسیج سازندگی در روستای دهسد با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی در مناطق کم‌برخوردار، از آغاز اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های گسترده محرومیت‌زدایی در شهرستان خنداب خبر داد.

وی با اشاره به آغاز اجرای ۵۰ طرح گسترده محرومیت‌زدایی خنداب همزمان با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این برنامه‌های عملیاتی در بازه زمانی پنج‌ماهه و تا پایان اسفندماه سال جاری، با تمرکز بر رفع نیازهای اساسی مردم در مناطق محروم این شهرستان به اجرا درخواهد آمد.

نباتی با تأکید بر بهبود زیرساخت‌های بهداشتی، ساخت و مرمت ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام را از برنامه‌های کلیدی این سازمان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) برشمرد که با هدف ارتقای سطح سلامت در روستاهای هدف در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی همچنین به اقدامات جهادی در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: «در راستای تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های نیازمند، گروه‌های جهادی در حال اجرای طرح پوشش سقف منازل با استفاده از ۵ هزار متر مربع ایزوگام هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه از بخش کشاورزی، از تجهیز کشاورزان منطقه گفت و افزود: «سه دستگاه سمپاش کشاورزی جهت بهره‌برداری مستقیم کشاورزان تهیه و تحویل شده است.» وی در ادامه، احداث دو استخر ذخیره آب کشاورزی را با هدف مقابله با هدررفت منابع آبی و حمایت از معیشت کشاورزان، از دیگر اقدامات راهبردی این سازمان دانست.

سرهنگ نباتی همچنین خبر از پیشرفت در زیرساخت‌های آبیاری داد و گفت: کانال انتقال آب کشاورزی نیز با همت و تلاش جهادگران در حال بتن‌ریزی و بهسازی است تا بهره‌وری مصرف آب در منطقه افزایش یابد.

وی با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های آسیب‌پذیر افزود: در راستای پشتیبانی از دانش‌آموزان نیازمند، ۱۶۸ بسته لوازم‌التحریر توزیع شده و توزیع بسته‌های معیشتی و طبخ غذای گرم در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تا پایان سال جاری تداوم دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی با اشاره به پیوند میان وظایف جهادی و تکریم بزرگانی که جان خود را فدای میهن کرده‌اند، گفت: همزمان با برگزاری یادواره شهید شاخص، چهار هزار پرس غذای گرم توسط جهادگران و موکب حضرت رقیه (س) طبخ و میان مردم توزیع شده است.