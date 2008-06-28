سایت "آیکان" با هدف "دامنه ربایی" هک شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دو سایت بین المللی که دامنه های وب سایتها و آدرسهای اینترنتی تمام دنیا را ثبت می کنند مورد هجوم حملات هکرهای ترک قرار گرفتند.

این دو سازمان بین المللی "آیکان" سازمان ثبت نامها و اعداد و دیگری "ایانا" مرجع واگذاری اعداد اینترنتی هستند.

در این خصوص مقامات این سازمانها اعلام کردند: "بعضی منابع نشان می دهد که این حمله نوعی حمله "دامنه ربایی" (domain hijacking) بوده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این حمله را هکرهای ترک گروه " NetDevilz" انجام داده اند.

کاربرانی که وارد سایتهای iana.com، iana-servers.com، icann.com و icann.net می شوند در داخل مرورگر نوار ابزارهای خود به طور خودکار به یک سایت غیرقانونی وارد می شوند که در صفحه اصلی آن این پیغام نوشته شده است: "شما فکر می کنید که دامنه ها را کنترل می کنید اما شما این کار را نمی کنید! هر کسی اشتباه می کند. ما دامنه های آیکان را کنترل می کنیم! آیا شما ما را باور نمی کنید؟"