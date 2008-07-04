"کنگ فو پاندا" پرفروشترین انیمیشن تاریخ چین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد پیش از این دو انیمیشن پرفروش تاریخ سینمای چین به ترتیب "گارفیلد 2" محصول 2006 با 25/7 و "شیرشاه" محصول 1995 با 13/5 میلیون دلار بودند.

"کنگ فو پاندا" روز 20 ژوئن همزمان در 350 سینمای چین به نمایش درآمد و اکران آن در استان زلزله‌زده سیچوان با یکروز تاخیر آغاز شد. اما حتی این تاخیر هم مانع عملکرد درخشان این فیلم در گیشه‌ها نشد. جالب اینکه در چهار سال اخیر هیچ فیلم انیمیشن نتوانسته بیش از 8/5 میلیون دلار در سینماهای چین بفروشد.

از جمله فیلم‌های موفق انیمیشن چند سال اخیر که در تمام نقاط دنیا فروش خیره‌کننده داشتند و در چین به شدت شکست خوردند می‌توان به "در جستجوی نیمو" با 35/4 میلیون دلار، "لاک‌پشت‌ها نینجا نوجوان دمدمی‌مزاج" با پنج میلیون دلار، "راتاتویی" با تنها 8/2 میلیون دلار و "شرک 3" با 5/1 میلیون دلار اشاره کرد.