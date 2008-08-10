66 پروژه در حوزه توزیع برق هرمزگان در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق وجدانی بعد از ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: این 66 پروژه در سراسر استان هرمزگان در شهرستانهای بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه، پارسیان، بستک، میناب، جاسک، رودان، حاجی آباد و جزیره قشم در حوزه های متعدد توزیع برق مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی گفت: بیش از114 هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، 122 هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی، 46 هزار و 908 متر شبکه روشنایی معابر، 397 دستگاه پست هوایی، 15 دستگاه پست زمینی، دو واحد ساختمان اداری مجموع 66 پروژه قابل افتتاح شرکت توزیع برق هرمزگان در هفته دولت سال جاری را تشکیل می دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: شهرستانهای بندرعباس با بیش از 48 میلیارد ریال، میناب با 21 میلیارد ریال و حاجی آباد با 14 میلیارد ریال از جمله شهرستانهایی هستند که بیشترین پروژه توزیع در آنها به اجرا در آمده است.

وجدانی بر لزوم تداوم صرفه جویی در مصرف برق تاکید کرد و گفت: با تلاش صورت گرفته خاموشی مشترکان فشار ضعیف از شش دقیقه به ازای هر مشترک در روز به چهار دقیقه کاهش یافته است.