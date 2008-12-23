  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۵

کنسرت ارکستر آکادمیک تهران در تالار رودکی

کنسرت ارکستر آکادمیک تهران در تالار رودکی

ارکستر آکادمیک تهران به رهبری امین سالمی و آواز حمید خزاعی از امشب به مدت چهارشب ساعت 20 در تالار رودکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر آکادمیک تهران با 55 نوازنده و هشت همخوان نخستین تجربه کنسرت خود را با اجرای قطعاتی از امین سالمی در تالار رودکی برگزار می ‌کند.

قطعات این کنسرت بر اساس تئوری موسیقی تعدیل شده ایرانی برای ارکستر ایرانی و کلاسیک در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست قطعاتی از آلبوم "اشک بهار" که نخستین همکاری سالمی و خزاعی بوده با اشعاری از نورالدین سالمی و در بخش دوم غیر از قطعات جدید از این ارکستر اجرا خواهد شد.

در بخش ویژه این اجرا قطعه‌ "پیام رود" از نورالدین سالمی و قطعه "پارسه" از سروده‌های شهریار اجرا می ‌شود.

کد مطلب 804704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها