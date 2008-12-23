کنسرت ارکستر آکادمیک تهران در تالار رودکی

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر آکادمیک تهران با 55 نوازنده و هشت همخوان نخستین تجربه کنسرت خود را با اجرای قطعاتی از امین سالمی در تالار رودکی برگزار می ‌کند.

قطعات این کنسرت بر اساس تئوری موسیقی تعدیل شده ایرانی برای ارکستر ایرانی و کلاسیک در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست قطعاتی از آلبوم "اشک بهار" که نخستین همکاری سالمی و خزاعی بوده با اشعاری از نورالدین سالمی و در بخش دوم غیر از قطعات جدید از این ارکستر اجرا خواهد شد.

در بخش ویژه این اجرا قطعه‌ "پیام رود" از نورالدین سالمی و قطعه "پارسه" از سروده‌های شهریار اجرا می ‌شود.