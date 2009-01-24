حذف پاداش کشف آرد قاچاق، میزان کشفیات را کم کرده است

اکبر شایسته در گفتگو با خبرنگارمهر در اراک افزود: با این اقدام، تعزیرات ابزار لازم را برای مقابله با این پدیده در اختیار ندارد که این موضوع سبب وارد شدن خسارتهای بسیاری در بخش آرد ونان شده است.

وی با تایید عرضه خارج از شبکه آرد از سوی نانواییها در شهرستان اراک از انجام شش هزار مورد بازرسی از نانواییهای شهرستان خبر داد و یادآور شد: به رغم تلاشهای صورت گرفته به منظور کاهش میزان قاچاق آرد، آمار دقیقی از این موضوع در دست نیست.

دبیر کمیسیون تعزیرات آرد و نان فرمانداری اراک فروش غیر مجاز آرد به واحد های خشکه پزی را از دیگر مشکلات فراروی تعزیرات دانست و گفت: در اراک 300 واحد فتیرپزی فعالیت دارند که بر اساس قانون امکان دریافت آرد به نرخ دولتی را ندارند که این موضوع نیز سبب شده است برخی از نانواییها بخشی از سهمیه آرد خود را به صورت غیرقانونی در اختیار این واحدها قرار دهند.

این مقام مسئول، فتیر را سوغات اراک دانست و گفت: با این وجود به دلیل ناآشنایی مسئولان و سیاستگذاران این بخش، سهمیه آرد برای آنان در نظر گرفته نشده است که می طلبد برنامه ریزان با شناخت از ویژگیهای استانهای مختلف نسبت به تعیین عادلانه سهمیه آرد برای استفاده مردم اقدام کنند.

شایسته تعداد نانواییها در شهرستان اراک را به نسبت جمعیت آن بیشتر خواند و افزود: هم اینک به ازای هر یک هزار و 50 شهروند ساکن در شهرستان یک واحد نانوایی وجود دارد که بیش از نیاز است.

وی به میزان سرانه مصرف آرد شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: میانگین کشوری سرانه مصرف آرد کشور 10 کیلوگرم است که این میزان در شهرستان اراک 9 کیلوگرم است.