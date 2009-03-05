حرکت مردم آذربایجان غربی پرشتاب ، همه جانبه و روبه جلو است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، رئیس جمهور گفت: مردم استان آذربایجان غربی به بهانه استقبال از دولت و خادمان خود یکبار دیگر اقتدار و عزم راسخ خود را در پیگیری از آرمانهای انقلاب اسلامی به رخ دشمنان کشیدند.

دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروزدر آغاز جلسه استانی هیئت دولت در استان آذربایجان غربی با بیان اینکه مردم آذربایجان غربی دارای اعتقادات و فرهنگ بسیار عمیق هستند، اظهارداشت: تاریخ پر حادثه و پر از فراز و نشیب این منطقه حکایت از مردانگی ، جوانمردی و فداکاری های مثال زدنی مردم این خطه در دفاع از استقلال و عظمت ایران و فرهنگ اسلام ناب دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم این خطه مرزبانان شجاع و هوشمند برای ایران ، فرهنگ ایران و اسلام هستند، فضای عمومی این استان را سرشار از همدلی ، کار و تلاش بی وقفه توصیف کرد و گفت: مقاومت و مبارزه مردم این استان در برابر دشمنان صفحات زرینی در تاریخ ایران زمین است .

وی افزود: استان آذربایجان غربی در دامان خود ادبا، شعرا ومجاهدان بزرگی را تربیت کرده که همواره مانند ستاره های درخشانی در آسمان ایران خواهند درخشید.

رئیس جمهور استان آذربایجان غربی را در همه زمینه ها ممتاز و پیشرو دانست و خاطر نشان کرد: همه مردم این استان مفید ، سازنده و نافع به حال ملت ایران و جامعه بشری هستند و الگوی همدلی و صمیمیت را می توان در این جامعه به نمایش گذاشت.

وی خاطر نشان کرد: حرکت سازندگی و پیشرفت مردم استان نیز پرشتاب ، همه جانبه و روبه جلو است.

دکتر احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با قدر دانی از حضور پرشور اقشار مختلف مردم استان به ویژه جوانان در استقبال از دولتمردان تصریح کرد: صحنه ای که دیروز مردم استان در استقبال از خادمان خود به نمایش گذاشتند جلوه بسیار شفاف و گویایی از بالندگی ، حیات اجتماعی و فرهنگ مردم استان بود.

وی یادآور شد: مردمی که هوشمندانه از همه فرصت ها برای اعلام و بروز توانمندی ها و اعتقادات و آرمانهای خود استفاده می کنند دیروز حضور خادمان خود را بهانه کرده و یکباردیگر اقتدار ، همدلی و عزم راسخ شان را در پیگیری از آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی به رخ دشمنان کشیدند.

رئیس جمهور افزود: دیروز مردم استان در هوای سرد ساعتها در خیابانهای ارومیه حضور داشتند تا نشان دهند که مصمم تر از گذشته پای آرمانهای انقلاب ایستاده و آن را پیگیری خواهند کرد.