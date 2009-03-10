سودابه امینی در گفتگو با خبرنگار مهر انتخاب‌های خود از آثار منتشر شده در سال 87 را به شرح زیر اعلام کرد:

کودک و نوجوان: در این حوزه آثار مژگان بابامرندی با عناوین "حتی مردها هم گریه می‌کنند" و "به نام پدربزرگ سلام" که انتشارات مدرسه آنها را منتشر کرده است به دلیل زبان قابل فهم و فاخری که دارند آثار خوبی به شمار می‌روند.

رمان روانکاوانه: در این زمینه رمان "من‌ او" نوشته رضا امیرخانی که در سال 87 توسط انتشارات سوره مهر به چاپ بیست‌و پنجم رسیده است کتاب بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود.

ادبیات مذهبی: در این حوزه مجموعه کتابهایی را که به مناسبت کنگره علامه سید حیدر آملی منتشر شده‌اند آثار بسیار مناسبی هستند که در میان تمام اینها کتاب "عرفان شیعی در اندیشه علامه سید حیدر آملی" از جمله سرآمدان به حساب می‌آید.

ادبیات دفاع مقدس: مجموعه دو‌جلدی "شرم بی‌نهایت" که مجموعه شعرهای برگزیده شانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع‌مقدس است از آثار قابل‌توجه در این حوزه به شمار می‌رود.